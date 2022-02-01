Почему Уран и Нептун разных оттенков синего?

Недавно ученые ответили на этот вопрос.

Уран и Нептун – ледяные гиганты Солнечной системы, которые испускают синее свечение немного разных оттенков. По словам ученых, они уже определили, почему Уран выглядит бледно-синим, а Нептун имеет более глубокий кобальтовый оттенок.

Исследователи из Оксфордского университета заявляли, что ответ кроется в определенном слое в атмосфере, который у Урана в два раза толще (пока неясно, почему). Ведущий автор исследования Патрик Ирвин называет этот слой Аэрозоль-2: он выглядит беловатым в видимом диапазоне длин волн и «работает» на осветление Урана. Это может объяснить, почему седьмая планета в Солнечной системе имеет более бледный оттенок синего по сравнению с Нептуном.

Оба ледяных гиганта содержат в своих атмосферах водород, гелий и метан, хотя ученые считают, что дымки, образованные из других химических веществ, существуют и на других высотах этих планет. Также на Уране и Нептуне есть обширные океаны из воды, метана и аммиачных льдов, которые растаяли из-за высоких температур.

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Полосы облаков и ветры на Уране вытянуты параллельно экватору планеты и контролируются быстрым вращением планеты, а не солнечным теплом. Несмотря на то, что Нептун получает меньшее количество солнечного света, атмосфера планеты удивительно активна и динамична: в ней можно увидеть сильные штормы и высокоскоростные ветры.

За цвет ледяных гигантов в основном отвечает метан. Метан поглощает свет с длиной волны 600 нм, находящейся в красной части спектра, и беспрепятственно отражает синий цвет (свет любой планеты в Солнечной системе – отраженный).

В своем исследовании ученые создали модели атмосфер Урана и Нептуна, используя данные космического телескопа «Хаббл», аппарата «Вояджер-2» и наземные наблюдения. Обе планеты имеют приблизительно одинаковую атмосферу с одинаковыми температурами тропосферы. Но модели показали, что Уран имеет более плотную атмосферу, чем Нептун, и именно поэтому он кажется человеческому глазу бледнее.

Авторы исследования заявили, что будущие наблюдения помогут ответить на оставшиеся вопросы. Они надеются, что космический телескоп «Уэбб» сможет раскрыть другие тайны во время запланированных наблюдений за обеими планетами.

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