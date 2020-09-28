Под поверхностью Марса обнаружили целую сеть скрытых озер с жидкой водой

С тех пор команда провела дополнительные исследования набора данных, охватывающих почти десятилетие, с 2010 по 2019 год. В своём анализе они обнаружили три новых ярко отражающих пятна. Другими словами, существует сеть подледниковых озер, разделенных областями сухого камня и спрятанная под южным полюсом недалеко от первоначального озера.

«В наземной подледной среде такие сильные отражения подо льдом связаны с присутствием воды; насколько нам известно, нет других физических механизмов, которые могли бы вызвать такую ​​сильную аномалию, — сказал Петтинелли. — Важно отметить, что мы получили те же результаты, используя более совершенные методы обработки и анализа данных, чем в нашем исследовании 2018 года, и тот факт, что, выполнив такой тщательный процесс анализа данных, мы подтвердили наличие этого озера и обнаружили другие озера, вселяет в нас уверенность в нашей интерпретации того, что обнаруженная жидкость — это именно вода».

Причем, если это жидкая вода, скорее всего, она солёная — чрезвычайно солёная. Марс очень холодный, и хотя внутри теплее, чем на поверхности, он все же достаточно холоден, чтобы заморозить пресную воду. В 2018 году команда оценила температуру найденного озера около -68,15 °C.