Подводные вулканы на ледяном спутнике Юпитера могут поддерживать жизнь

Европа — одно из самых интересных и загадочных тел в Солнечной системе. Внешняя поверхность её ледяной оболочки толщиной в несколько километров изрезана полосами и гребнями, которые, вероятно, являются результатом сильнейшего гравитационного влияния Юпитера.

Однако внимание научного сообщества приковано к тому, что находится под поверхностью спутника. Существует множество свидетельств того, что на Европе под поверхностью льда находится глобальный океан, и многие ученые полагают, что этот скрытый водоем может вмещать примитивные формы внеземной жизни.

Новое исследование теперь еще больше подтверждает идею о том, что Европа может быть гостеприимной для появления жизни — спутник, вероятно, имеет достаточно внутреннего тепла, чтобы поддерживать вулканическую активность на дне океана.

Международная группа ученых использовала трехмерное численное моделирование и продвинутое компьютерное моделирование ледяной луны, чтобы выяснить, как сильное гравитационное взаимодействие между Юпитером и его луной генерирует тепло глубоко внутри Европы.