Подводные вулканы на ледяном спутнике Юпитера могут поддерживать жизнь
Европа — одно из самых интересных и загадочных тел в Солнечной системе. Внешняя поверхность её ледяной оболочки толщиной в несколько километров изрезана полосами и гребнями, которые, вероятно, являются результатом сильнейшего гравитационного влияния Юпитера.
Однако внимание научного сообщества приковано к тому, что находится под поверхностью спутника. Существует множество свидетельств того, что на Европе под поверхностью льда находится глобальный океан, и многие ученые полагают, что этот скрытый водоем может вмещать примитивные формы внеземной жизни.
Новое исследование теперь еще больше подтверждает идею о том, что Европа может быть гостеприимной для появления жизни — спутник, вероятно, имеет достаточно внутреннего тепла, чтобы поддерживать вулканическую активность на дне океана.
Международная группа ученых использовала трехмерное численное моделирование и продвинутое компьютерное моделирование ледяной луны, чтобы выяснить, как сильное гравитационное взаимодействие между Юпитером и его луной генерирует тепло глубоко внутри Европы.
Когда Европа совершает полный оборот вокруг Юпитера, гравитационное влияние газового гиганта заставляет весь спутник деформироваться. Трение, вызванное этой огромной гравитационной силой, вызывает накопление большого количества тепловой энергии в скалистых недрах луны, под глобальным подземным океаном.
Ученые считают, что тепло, генерируемое приливным трением, может быть достаточно сильным, чтобы растопить кору и вызвать появление вулканов. Эти геологические особенности, скорее всего, проявляются вблизи полярных регионов Европы, где структурное напряжение от гравитации Юпитера достигает максимума.
Поскольку на Земле взаимодействие вулканов или гидротермальных объектов меньшего масштаба с соленой водой обеспечивает относительно благоприятную химическую среду для эволюции экстремофильных форм жизни, ученые полагают, что это может быть верно и для Европы.
В середине 2020-х годов должна стартовать миссия NASA Europa Clipper. К 2030 году межпланетная станция доберется до системы Юпитера и совершит не менее 45 облетов Европы.
По результатам работы миссии ученые рассчитывают получить свидетельства глубоководной активности луны, определить распределение и химический состав основных соединений в подледном океане и собрать достаточное количество информации для определения места посадки спускаемого аппарата в составе следующей миссии.