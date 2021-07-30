Озера с жидкой водой на Марсе могут быть лишь замороженной глиной
Несколько лет назад астрономы объявили о невероятном открытии на Марсе озер с жидкой водой, погребенных под ледяной шапкой на южном полюсе. Но, к сожалению, три новых научных статьи опровергают это утверждение, а новые эксперименты предполагают, что сигнал о наличии воды, скорее всего, был произведен замороженной глиной.
Хотя существует множество свидетельств, указывающих на очень влажное древнее прошлое Красной планеты, обнаружение жидкой воды на Марсе стало бы невероятной сенсацией. И эта сенсация, казалось, случилась в 2012 году, когда орбитальный аппарат Mars Express сфотографировал область на южном полюсе Марса с помощью стереокамеры высокого разрешения. Ярко-белая область на этих снимках была идентифицирована как ледяная шапка, состоящая из замороженной смеси воды и углекислого газа.
В 2018 году радар Европейского космического агентства указал на наличие как минимум одного жидкого подземного озера. Исследователи пришли к выводу, что оно находится на расстоянии около 1,5 километра ниже поверхности из твердого льда и простирается на 20 километров.
Но эти свидетельства сразу вызвали много вопросов. Например, как вода могла оставаться жидкой при таких низких температурах? Тогда ученые предположили, что щедрая смесь солей плюс давление льда сверху могли снизить точку замерзания воды. Позже другие команды предположили, что озеро нагревается снизу, а это означает, что Марс более вулканически активен, чем мы думали.
В трех новых статьях, опубликованных в Geophysical Research Letters, предоставляются новые факты, заставляющие сомневаться в наличии на Марсе жидкой воды. Первое исследование проанализировало 44 000 радиолокационных эхосигналов, измеренных в этом районе за 15 лет, и выявило еще десятки отражений того же типа. Многие из них были обнаружены слишком близко к поверхности для существования жидкой воды, даже с учетом факторов, которые могут снизить температуру замерзания.
Другие исследователи обнаружили, что подземные глины, металлосодержащие минералы и соленый лед могут давать сигналы, аналогичные водным.
Наконец, в третьем исследовании ученые проверили одну из этих идей. Они сосредоточились на типе глин, называемых смектитами, которые образовывалась в присутствии давно высохшей жидкой воды. Образцы смектитов были заморожены жидким азотом до -50°C — примерно той же температуры, которой они могли бы подвергаться на южном полюсе Марса, — и помещены в прибор, который измерял их радарные отражения.
Полученные результаты почти идеально соответствовали наблюдениям орбитального аппарата. Дальнейшие доказательства были получены из данных Марсианского разведывательного орбитального аппарата (MRO), который обнаружил, что такие смектиты распространены на поверхности в этом регионе.
Конечно, исследования не могут подтвердить, что смектиты однозначно являются источником полученных сигналов. Но они ставят под огромные сомнения теорию о существовании жидкой воды на Марсе и предлагают более правдоподобное, хотя и не такое увлекательное объяснение подземным сигналам, чем жидкие озера.