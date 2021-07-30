Озера с жидкой водой на Марсе могут быть лишь замороженной глиной

Несколько лет назад астрономы объявили о невероятном открытии на Марсе озер с жидкой водой, погребенных под ледяной шапкой на южном полюсе. Но, к сожалению, три новых научных статьи опровергают это утверждение, а новые эксперименты предполагают, что сигнал о наличии воды, скорее всего, был произведен замороженной глиной.

Хотя существует множество свидетельств, указывающих на очень влажное древнее прошлое Красной планеты, обнаружение жидкой воды на Марсе стало бы невероятной сенсацией. И эта сенсация, казалось, случилась в 2012 году, когда орбитальный аппарат Mars Express сфотографировал область на южном полюсе Марса с помощью стереокамеры высокого разрешения. Ярко-белая область на этих снимках была идентифицирована как ледяная шапка, состоящая из замороженной смеси воды и углекислого газа.

В 2018 году радар Европейского космического агентства указал на наличие как минимум одного жидкого подземного озера. Исследователи пришли к выводу, что оно находится на расстоянии около 1,5 километра ниже поверхности из твердого льда и простирается на 20 километров.

Но эти свидетельства сразу вызвали много вопросов. Например, как вода могла оставаться жидкой при таких низких температурах? Тогда ученые предположили, что щедрая смесь солей плюс давление льда сверху могли снизить точку замерзания воды. Позже другие команды предположили, что озеро нагревается снизу, а это означает, что Марс более вулканически активен, чем мы думали.