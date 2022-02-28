Похожую на Татуин экзопланету впервые обнаружили методом Доплера

Ученые подтвердили ранее сделанное открытие иным способом.

Самая известная планета из киноэпопеи «Звездные войны» – это, безусловно, Татуин. Во вселенной режиссера Джорджа Лукаса она описывается как мир, вращающийся вокруг двух звезд, поэтому ученые, обнаружив такую планету в 2011 году, сразу провели параллели с родиной Люка Скайуокера.

Официально название этой экзопланеты – Kepler-16b, и она находится на расстоянии в 245 световых лет от нас. Исследователи более 10 лет назад объяснили, что эта экзопланета находится на так называемой циркумбинарной орбите – то есть попеременно притягивается то к одной, то к другой звезде.

В первый раз ученые обнаружили планету методом транзита, когда она проходила в пределах нашей видимости впереди одной из звезд, влияя на ее яркость. Но, продолжив наблюдения за объектом, ученые решили сверить и подтвердить свои данные другим методом обнаружения экзопланет – методом Доплера, также известным как метод радиальных скоростей.

Как известно, два гравитационно связанных тела вращаются вокруг общего центра тяжести. Таким образом, звезда, обладающая планетной системой, движется по своей собственной небольшой орбите в ответ на притяжение планеты. В случае с планетами, находящимися близко к своим звездам, это колебание звезды можно обнаружить благодаря эффекту Доплера – смещению спектральных линий светила.

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Ранее такой метод обнаружения экзопланет выполнялся только в системах с одной звездой. Двойные системы представляют собой более сложную конструкцию, поскольку светила сами вращаются друг вокруг друга. Таким образом, они совершают гораздо более объемные движения в пространстве, что затрудняет обнаружение гравитационного притяжения каких-либо экзопланет.

Чтобы обойти проблемы, возникшие при попытке распутать спектры двух ярких звезд, астрономы нацелились на систему с одной яркой звездой и одной гораздо более тусклой звездой. И это сработало. 1,93-метровый телескоп обсерватории Верхнего Прованса во Франции обнаружил сигнал лучевой скорости от более яркой из двух звезд.

Ученые объясняют, что метод радиальных скоростей хорошо подходит для измерения одного из ключевых свойств экзопланеты – ее массы. Так, им удалось выяснить, что Kepler-16b примерно в три раза менее массивен, чем Юпитер.

В свою очередь, эта информация может помочь нам понять, как формируются циркумбинарные миры, что трудно объяснить с помощью стандартных моделей формирования планет.