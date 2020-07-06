Полет над ледяным марсианским кратером Королёва: видео

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео, смонтированное из снимков камеры высокого разрешения орбитального аппарата Mars Express (HRSC).
Ролик объединяет топографическую информацию со стереоскопических камер HRSC для создания трехмерного ландшафта, который затем снимался с разных точек для визуализации полета.
Кратер Королёва диаметром 82 км и глубиной не менее 2 км расположен к югу от обширного поля дюн Олимпия Ундеа (Olympia Undae), окружающего северную полярную шапку планеты. Он выглядит заснеженным, но на самом деле его заполняет первозданный лёд.
В далеком прошлом с поверхностью планеты столкнулось массивное небесное тело, образовав огромное углубление – астрономы называют его «холодной ловушкой». В этой пустоте вырос ледяной купол, который содержит около 2200 кубических километров льда, возможно, смешанного с марсианской пылью. Это один из крупнейших резервуаров неполярного льда на Марсе. И лед этот никогда не тает.
Точно так же, как сухой лед на Земле, лед на Марсе обычно превращается из твердого в газ при низком атмосферном давлении. Но температура также может влиять на стабильность льда. Ученые из ESA объясняют, что воздух надо льдом охлаждается и, следовательно, становится тяжелее по сравнению с окружающим воздухом. Поскольку воздух является плохим проводником тепла, насыпь изо льда эффективно защищена от нагрева и сублимации.
Кратер назван в честь Сергея Павловича Королёва — одного из главных создателей советской ракетно-космической техники, ответственного за запуск в космос первого околоземного спутника и первого космонавта на планете.