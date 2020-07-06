Полет над ледяным марсианским кратером Королёва: видео

Кратер Королёва диаметром 82 км и глубиной не менее 2 км расположен к югу от обширного поля дюн Олимпия Ундеа (Olympia Undae), окружающего северную полярную шапку планеты. Он выглядит заснеженным, но на самом деле его заполняет первозданный лёд.

В далеком прошлом с поверхностью планеты столкнулось массивное небесное тело, образовав огромное углубление – астрономы называют его «холодной ловушкой». В этой пустоте вырос ледяной купол, который содержит около 2200 кубических километров льда, возможно, смешанного с марсианской пылью. Это один из крупнейших резервуаров неполярного льда на Марсе. И лед этот никогда не тает.

Точно так же, как сухой лед на Земле, лед на Марсе обычно превращается из твердого в газ при низком атмосферном давлении. Но температура также может влиять на стабильность льда. Ученые из ESA объясняют, что воздух надо льдом охлаждается и, следовательно, становится тяжелее по сравнению с окружающим воздухом. Поскольку воздух является плохим проводником тепла, насыпь изо льда эффективно защищена от нагрева и сублимации.

Кратер назван в честь Сергея Павловича Королёва — одного из главных создателей советской ракетно-космической техники, ответственного за запуск в космос первого околоземного спутника и первого космонавта на планете.