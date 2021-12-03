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Космос

Полосатая «Кровавая Луна»: самое необычное фото затмения

Анастасия Баринова
03 декабря 2021
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Фото: Angel Yu/NASA
Во время затмения Луна освещается особым образом.

Китайский фотограф Энджел Ю сделал необычный снимок Луны во время недавнего частного затмения. Обработка HDR-изображения позволила сбалансировать яркость и усилить цвета, чтобы наглядно показать все оптические эффекты.

Серый цвет в нижней части – это естественный цвет Луны в прямых солнечных лучах. В момент, когда небесное тело находилось в тени Земли, его верхняя часть Солнцем не освещалась, однако лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеивались в атмосфере. И поскольку атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра – именно они достигли поверхности Луны при затмении, падая на затененный участок. Так создается красный эффект – потому Луна и зовется «кровавой». По сути, это тот же эффект, что и оранжево-красное свечение неба у горизонта на заре или сразу после заката.

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Особенно удивительной может показаться синяя полоса, пересекающая Луну. Она существует на самом деле, но невооруженным глазом ее разглядеть сложно. На границе между освещенным и затененным участками Луны красный свет лучше поглощается озоном, чем синий – именно это приводит к образованию полосы синего цвета.

Посмотрите на лучшие изображения лунного затмения, которое произошло 19 ноября.

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