Полосатая «Кровавая Луна»: самое необычное фото затмения

Китайский фотограф Энджел Ю сделал необычный снимок Луны во время недавнего частного затмения. Обработка HDR-изображения позволила сбалансировать яркость и усилить цвета, чтобы наглядно показать все оптические эффекты.

Серый цвет в нижней части – это естественный цвет Луны в прямых солнечных лучах. В момент, когда небесное тело находилось в тени Земли, его верхняя часть Солнцем не освещалась, однако лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеивались в атмосфере. И поскольку атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра – именно они достигли поверхности Луны при затмении, падая на затененный участок. Так создается красный эффект – потому Луна и зовется «кровавой». По сути, это тот же эффект, что и оранжево-красное свечение неба у горизонта на заре или сразу после заката.