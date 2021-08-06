Получена первая в мире фотография вспышки сверхновой

Мимо! В марте 2009 года орбитальный аппарат только «вышел на работу». А вот о завершении миссии «Кеплера» NASA объявило осенью 2018 года, приурочив дату его отключения к 15 ноября – дате смерти немецкого математика и астронома, который и дал телескопу имя.

В 2013 году