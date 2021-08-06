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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

Получена первая в мире фотография вспышки сверхновой

Анастасия Баринова
06 августа 2021
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Иллюстрация вспышки сверхновой
Фото: NASA/CXC/M.Weiss
Обычно телескопы «запаздывают» и снимают последующие фазы.

Астрономы Австралийского национального университета первыми в мире сделали фотографии взрывающейся гигантской звезды SN2017jgh, которая в 100 раз больше Солнца. Начальная стадия возникновения сверхновой звезды проходит так быстро, что большинство телескопов не успевает зафиксировать это явление. Данные, которыми наука располагала до настоящего момента, были очень неполными и не включали первую фазу — яркую вспышку света.

Уникальное изображение было получено при помощи телескопа «Кеплер» в 2017 году. Мощная вспышка света иллюстрирует момент, когда ударная волна проходит через умирающую звезду — буквально за несколько мгновений до того, как она взорвется.

«Это крупное открытие даст нам данные, необходимые для идентификации других звезд, которые уже стали сверхновыми»,– руководитель исследования Патрик Армстронг.

Изучение природы сверхновых является одним из самых важных направлений в астрономии: это позволяет больше узнать о происхождении элементов, из которых состоит наша Вселенная. И хотя телескоп «Кеплер» закончил свою работу — новые телескопы, такие как спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), способны улавливать вспышки сверхновых на ранних этапах.

А давно ли «Кеплер» ушёл на покой?

В 2009 году

Мимо!
В марте 2009 года орбитальный аппарат только «вышел на работу». А вот о завершении миссии «Кеплера» NASA объявило осенью 2018 года, приурочив дату его отключения к 15 ноября – дате смерти немецкого математика и астронома, который и дал телескопу имя.

В 2013 году

Почти, но не совсем.
В мае 2013 года двигатель орбитального аппарата вышел из строя – и хотя основная программа миссии, рассчитанная на 3,5 года, уже подошла к концу, в 2014 году инженерам удалось восстановить работоспособность телескопа. А вот об окончательном завершении миссии «Кеплера» NASA объявило осенью 2018 года, приурочив дату его отключения к 15 ноября – дате смерти немецкого математика и астронома, который и дал телескопу имя.

В 2018 году

Именно!
Об окончательном завершении миссии «Кеплера» NASA объявило осенью 2018 года, приурочив дату его отключения к 15 ноября – дате смерти немецкого математика и астронома, который и дал телескопу имя.
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