Получена первая в мире фотография вспышки сверхновой
Астрономы Австралийского национального университета первыми в мире сделали фотографии взрывающейся гигантской звезды SN2017jgh, которая в 100 раз больше Солнца. Начальная стадия возникновения сверхновой звезды проходит так быстро, что большинство телескопов не успевает зафиксировать это явление. Данные, которыми наука располагала до настоящего момента, были очень неполными и не включали первую фазу — яркую вспышку света.
Detailed look at earliest moments of supernova explosion @ANUmedia @RoyalAstroSoc https://t.co/tlrnUmiXz8— Phys.org (@physorg_com) August 5, 2021
Уникальное изображение было получено при помощи телескопа «Кеплер» в 2017 году. Мощная вспышка света иллюстрирует момент, когда ударная волна проходит через умирающую звезду — буквально за несколько мгновений до того, как она взорвется.
Изучение природы сверхновых является одним из самых важных направлений в астрономии: это позволяет больше узнать о происхождении элементов, из которых состоит наша Вселенная. И хотя телескоп «Кеплер» закончил свою работу — новые телескопы, такие как спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), способны улавливать вспышки сверхновых на ранних этапах.
А давно ли «Кеплер» ушёл на покой?
В 2009 году
Мимо!В марте 2009 года орбитальный аппарат только «вышел на работу». А вот о завершении миссии «Кеплера» NASA объявило осенью 2018 года, приурочив дату его отключения к 15 ноября – дате смерти немецкого математика и астронома, который и дал телескопу имя.
В 2013 году
Почти, но не совсем.В мае 2013 года двигатель орбитального аппарата вышел из строя – и хотя основная программа миссии, рассчитанная на 3,5 года, уже подошла к концу, в 2014 году инженерам удалось восстановить работоспособность телескопа. А вот об окончательном завершении миссии «Кеплера» NASA объявило осенью 2018 года, приурочив дату его отключения к 15 ноября – дате смерти немецкого математика и астронома, который и дал телескопу имя.
В 2018 году