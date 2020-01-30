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Космос

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

30 января 2020
Солнечная поверхность
Фото: NSO/AURA/NSF
На них, в частности, можно увидеть солнечные гранулы, каждая из которых по размерам сопоставима с целой страной

4-метровый солнечный телескоп Национального научного фонда Даниила К. Иноуйе (DKIST), названный в честь покойного сенатора Гавайских островов, все еще строится на острове Мауи, но это не помешало исследователям направить его на Солнце и получить самые детальные снимки нашей звезды в истории. На них можно увидеть объекты размером до 30 километров.

«Сейчас мы увидели мельчайшие подробности самого большого объекта Солнечной системы», – Томас Риммел, директор DKIST.

Снимки охватывают солнечный пейзаж около 36 500 километров в поперечнике, что примерно в три раза больше диаметра Земли.

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NSO/AURA/NSF

Движущиеся участки, которые мы можем наблюдать на видео, составленном из снимков телескопа, называются гранулами. Это вершины конвекционных ячеек в солнечной плазме. Горячая плазма поднимается к середине гранулы, а затем движется к краю по мере охлаждения. Каждая гранула сопоставима по размерам с целой страной — например, Турцией.

В ближайшие месяцы новые инструменты увеличат и без того огромную мощность телескопа. Криогенный спектрополяриметр ближнего инфракрасного диапазона (CryoNIRSP) предназначен для измерения магнитного поля Солнца за пределами видимого солнечного диска в короне.

Спектрополяриметр ближнего ИК диапазона с ограниченной дифракцией (DL-NIRSP) будет изучать магнитные поля и их поляризацию с высоким спектральным и пространственным разрешением.

«Первые снимки – это лишь начало», – Дэвид Бобольц, астроном из Отдела астрономических наук Национального научного фонда.

Исследователи обещают, что за первые пять лет работы DKIST соберет больше данных о Солнце, чем было собрано за все время с тех пор, как Галилео Галилей впервые направил телескоп на нашу звезду в 1612 году.