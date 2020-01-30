Получены самые детальные снимки Солнца в истории

В ближайшие месяцы новые инструменты увеличат и без того огромную мощность телескопа. Криогенный спектрополяриметр ближнего инфракрасного диапазона (CryoNIRSP) предназначен для измерения магнитного поля Солнца за пределами видимого солнечного диска в короне.

Спектрополяриметр ближнего ИК диапазона с ограниченной дифракцией (DL-NIRSP) будет изучать магнитные поля и их поляризацию с высоким спектральным и пространственным разрешением.