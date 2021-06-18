Полярное сияние на Юпитере: видео

Необычные свечения в районе полюсов Юпитера впервые были зафиксированы в 1979 году при помощи космического зонда Voyager 1. Затем в 1990-х годах телескоп «Хаббл» сделал более качественные снимки. Причина появления сияний долгое время не была точно установлена. В отличие от земных, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности, полярные сияния Юпитера постоянны, хотя их интенсивность меняется изо дня в день. Кроме того, они в восемь раз ярче и в сотни раз энергичнее, чем полярные сияния на Земле.

По мнению специалистов NASA, сияния на Юпитере возникают в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с молекулами газов, которые передают им энергию.