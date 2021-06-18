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Космос

Полярное сияние на Юпитере: видео

National Geographic Россия
18 июня 2021
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Фото: NASA, ESA, L. Frattare (STScI), J. Nichols (University of Leicester), A. Simon (NASA/GSFC)
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Фото: NASA, ESA, L. Frattare (STScI), J. Nichols (University of Leicester), A. Simon (NASA/GSFC)
С помощью телескопа «Хаббл» астрономы NASA смогли получить видео полярных сияний на Юпитере.

Из фотографий, сделанных «Хабблом» в дальнем ультрафиолетовом диапазоне, астрономы NASA создали два таймлапс-видео (видео в замедленной съемке), чтобы продемонстрировать движение полярных сияний на Юпитере — самой большой планеты Солнечной системы.

Диаметр областей, над которыми появляются полярные сияния, больше диаметра Земли.

Необычные свечения в районе полюсов Юпитера впервые были зафиксированы в 1979 году при помощи космического зонда Voyager 1. Затем в 1990-х годах телескоп «Хаббл» сделал более качественные снимки. Причина появления сияний долгое время не была точно установлена. В отличие от земных, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности, полярные сияния Юпитера постоянны, хотя их интенсивность меняется изо дня в день. Кроме того, они в восемь раз ярче и в сотни раз энергичнее, чем полярные сияния на Земле.

По мнению специалистов NASA, сияния на Юпитере возникают в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с молекулами газов, которые передают им энергию.

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