«Хаббл», который в течение года заглядывает во множество отдаленных мест Вселенной, ежегодно берет небольшие паузы и фокусируется на нашей собственной Солнечной системе: он обращает свой объектив на Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, прячущиеся за поясом астероидов. Эти наблюдения проводятся в рамках программы Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL).

Хотя другие инструменты (например зонды, изучающие Сатурн и Юпитер) могут получать изображения с более высоким разрешением, преимуществом «Хаббла» является его долговечность. Космический телескоп, миссию которого недавно продлили до 2026 года, обитает на низкой околоземной орбите с 1990 года, и в рамках программы OPAL он может показать нам долгосрочную эволюцию и динамику планет во внешней Солнечной системе.

Снимки Урана и Нептуна могут показаться размытыми по сравнению с изображениями далеких туманностей и галактик, сделанных «Хабблом». Это происходит из-за их относительных размеров в небе. Например, галактика Андромеды выглядит в несколько раз больше полной Луны на нашем небосводе, тогда как Нептун и Уран даже не видны невооруженным взглядом.