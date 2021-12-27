«Хаббл», который в течение года заглядывает во множество отдаленных мест Вселенной, ежегодно берет небольшие паузы и фокусируется на нашей собственной Солнечной системе: он обращает свой объектив на Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, прячущиеся за поясом астероидов. Эти наблюдения проводятся в рамках программы Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL).
Хотя другие инструменты (например зонды, изучающие Сатурн и Юпитер) могут получать изображения с более высоким разрешением, преимуществом «Хаббла» является его долговечность. Космический телескоп, миссию которого недавно продлили до 2026 года, обитает на низкой околоземной орбите с 1990 года, и в рамках программы OPAL он может показать нам долгосрочную эволюцию и динамику планет во внешней Солнечной системе.
Снимки Урана и Нептуна могут показаться размытыми по сравнению с изображениями далеких туманностей и галактик, сделанных «Хабблом». Это происходит из-за их относительных размеров в небе. Например, галактика Андромеды выглядит в несколько раз больше полной Луны на нашем небосводе, тогда как Нептун и Уран даже не видны невооруженным взглядом.
С помощью OPAL мы узнали, что красное пятно Юпитера меняет форму и цвет. «Хаббл» также обнаружил радиоволновую активность и полярную асимметрию полярных сияний, указывающую на одностороннее магнитное поле. Снимки телескопа позволили ученым отследить темную бурю на Нептуне, которая ведет себя очень странно, блуждая по холодному небу планеты. Еще одно открытие «Хаббла» – облака на Уране.
Снимки OPAL этого года, сделанные в сентябре и октябре, раскрывают некоторые интересные новые подробности о наших планетах-гигантах.
На снимке Юпитера, сделанном 4 сентября, видны несколько красных пятен выше экватора. Это новые штормы, циклонические вихри, которые, вероятно, являются временными. Последний из штормов имеет коричневый цвет, и к нему присоединились несколько более мелких бледных штормов.
Снимок Сатурна был сделан 12 сентября. На нем показана окруженная кольцами планета с ее северным полушарием ранней осенью. Сатурн наклонен относительно своей оси, как и Земля, поэтому, вращаясь вокруг Солнца, он претерпевает сезонные изменения. Один год на Сатурне длится 29 земных лет, а его сезоны составляют около 7,5 лет каждый. По мере изменения температуры в полушариях меняются и облака. Полосы Сатурна меняют цвет и выглядят значительно иначе, чем в прошлом году, когда в северном полушарии планеты был конец лета.
Изображение Урана было получено 25 октября. В северном полушарии планеты сейчас весна. Орбитальный период на Уране еще длиннее, а один сезон длится 21 земной год. На снимке «Хаббла» ярко светится облачный покров над северным полюсом Урана, который называют его «полярным капюшоном». Ученые считают, что это может быть возбуждение от ультрафиолетового излучения Солнца, взаимодействующего с чем-то в атмосфере планеты.
Граница «полярного капюшона» остается неизменной последние несколько лет наблюдений и проходит на 43 градусе северной широты. Ученые предполагают, что там может быть струйный поток, сохраняющий эту резкую границу.
Наконец, снимок Нептуна был сделан 7 сентября. В южном полушарии планеты сейчас середина весны, но сезоны там длятся более 40 земных лет, поэтому подобную картину мы будем наблюдать еще лет 20 точно. Новые изображения показывают, что необычная темная буря Нептуна все еще никуда не делась – ее можно увидеть в левой верхней части планеты. Если присмотреться, можно увидеть темное кольцо вокруг южного полюса Нептуна. Оно было там как минимум уже в августе 1989 года, когда мимо планеты пролетел зонд «Вояджер-2».
В число научных задач продвинутого космического телескопа Джеймса Уэбба, наконец запущенного в космос 25 декабря, в том числе входит наблюдение за Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. Чувствительные приборы «Уэбба» позволят получить еще больше научных данных, которые улучшат наше представление о Солнечной системе.