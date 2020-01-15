Последняя композиция «Кассини»
В конце своего путешествия Cassini («Кассини») был выведен на орбиту между Сатурном и его кольцами, приблизившись к планете на максимально близкое расстояние. Это позволило ученым получить изображения ультрафиолетовых полярных сияний Сатурна в беспрецедентном разрешении. Наблюдения подробно изложены в двух новых исследованиях, опубликованных в Geophysical Research Letters и JGR: Space Physics.
Полярные сияния Сатурна генерируются взаимодействием солнечного ветра — потока энергетических частиц, испускаемых Солнцем — с быстро вращающимся магнитным полем планеты. Они происходят в полярных областях планеты и известны своей высокой динамичностью, часто пульсируя и вспыхивая из-за различных динамических процессов в плазменной среде Сатурна.
Одних только спутниковых снимков вряд ли будет достаточно, чтобы разгадать тайны сияния — энергетические частицы, вызывающие яркие световые лучи вокруг полюсов Сатурна, возникают далеко от поверхности планеты, где линии магнитного поля скручиваются и облака плазмы взаимодействуют друг с другом. Находясь в нужной области, Cassini иногда врезался в поток частиц, соединяющих полярные сияния с магнитосферой.
Первый анализ измерений частиц космического аппарата, записанных в это время, показал, что полярные сияния Сатурна, как и Юпитера, генерируются гораздо более энергичными частицами, чем земные. Тем не менее, основные физические механизмы, кажется, показывают сходство между всеми тремя.
Несмотря на то, что миссия «Кассини» завершена, предоставленные аппаратом данные по-прежнему полны сюрпризов и продолжат помогать исследователям понять работу гигантских планетных сияний, особенно в сочетании с наблюдениями Juno за магнитосферой Сатурна.
Автоматическая межпланетная станция «Кассини» была запущена в космос 15 октября 1997 года. 1 июля 2004 года аппарат вышел на орбиту Сатурна, став первым искусственным спутником планеты. 15 сентября 2017 года Кассини завершил свою миссию и сгорел в атмосфере газового гиганта. NASA транслировало последние минуты жизни аппарата в прямом эфире.