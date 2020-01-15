Последняя композиция «Кассини»

В конце своего путешествия Cassini («Кассини») был выведен на орбиту между Сатурном и его кольцами, приблизившись к планете на максимально близкое расстояние. Это позволило ученым получить изображения ультрафиолетовых полярных сияний Сатурна в беспрецедентном разрешении. Наблюдения подробно изложены в двух новых исследованиях, опубликованных в Geophysical Research Letters и JGR: Space Physics.

Полярные сияния Сатурна генерируются взаимодействием солнечного ветра — потока энергетических частиц, испускаемых Солнцем — с быстро вращающимся магнитным полем планеты. Они происходят в полярных областях планеты и известны своей высокой динамичностью, часто пульсируя и вспыхивая из-за различных динамических процессов в плазменной среде Сатурна.