Посмотрите на лучший на данный момент снимок обратной стороны Плутона

В 2015 году межпланетная станция NASA «Новые горизонты» пролетела на расстоянии 12,5 тысяч километров от поверхности Плутона. Пролет длился всего нескольких часов, в то время как карликовой планете требуется 6,4 земных дня для полного оборота вокруг своей оси.

В результате одна сторона Плутона была освещена солнцем, а другая находилась в тени. Однако, используя снимки, сделанные «Новыми горизонтами», когда те находились на подходе на расстоянии до шести миллионов километров, астрономы смогли обработать изображения, чтобы показать скрытое полушарие Плутона.

«Мы выбрали лучшие фотографии черно-белых и цветных камер и объединили их в одну мозаику», – говорит главный исследователь «Новых горизонтов» Алан Стерн.

Окончательное разрешение оказалось в 100 раз лучше, чем у снимков, сделанных телескопом «Хаббл», который ранее использовался для наблюдений за Плутоном.