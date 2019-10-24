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Космос

Посмотрите на лучший на данный момент снимок обратной стороны Плутона

24 октября 2019
Обратная сторона Плутона
Фото: nasa.gov
На первый взгляд, на нем почти ничего не видно, но это не совсем так.

В 2015 году межпланетная станция NASA «Новые горизонты» пролетела на расстоянии 12,5 тысяч километров от поверхности Плутона. Пролет длился всего нескольких часов, в то время как карликовой планете требуется 6,4 земных дня для полного оборота вокруг своей оси.

В результате одна сторона Плутона была освещена солнцем, а другая находилась в тени. Однако, используя снимки, сделанные «Новыми горизонтами», когда те находились на подходе на расстоянии до шести миллионов километров, астрономы смогли обработать изображения, чтобы показать скрытое полушарие Плутона.

«Мы выбрали лучшие фотографии черно-белых и цветных камер и объединили их в одну мозаику», – говорит главный исследователь «Новых горизонтов» Алан Стерн.

Окончательное разрешение оказалось в 100 раз лучше, чем у снимков, сделанных телескопом «Хаббл», который ранее использовался для наблюдений за Плутоном.

Карта Плутона
NASA/New Horizons/S. A. Stern et al., 2019

На изображениях можно рассмотреть крутые хребты на обоих полушариях, достигающие километровой высоты. Эти образования, известные как «лезвия», уникальны для Солнечной системы – их нет ни на одной другой планете или спутнике.

Астрономы обратили внимание на темные линии, пересекающие друг друга. Вероятно, это либо горные хребты, либо разломы, возникшие в результате катаклизма.

Также ученые описали кратер Симонелли диаметром 250 километров. В нем обнаружили бассейны азотного льда, углекислого газа и метана.

«Полученные данные оказались в 100 раз лучше, чем изображения Плутона, которые были у нас до полета, но они также в 20 раз хуже, чем снимки ближней стороны», – сказал Стерн, выразив надежду, что будущие миссии позволят лучше изучить дальнюю сторону карликовой планеты.

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NASA/New Horizons/S. A. Stern et al., 2019 Обновленная карта обратной стороны Плутона (территория за белой линией). Черная зона относится к тем областям, которые оказались недоступны для New Horizons.