Посмотрите на лучший на данный момент снимок обратной стороны Плутона

В 2015 году межпланетная станция NASA «Новые горизонты» пролетела на расстоянии 12,5 тысяч километров от поверхности Плутона. Пролет длился всего нескольких часов, в то время как карликовой планете требуется 6,4 земных дня для полного оборота вокруг своей оси.
В результате одна сторона Плутона была освещена солнцем, а другая находилась в тени. Однако, используя снимки, сделанные «Новыми горизонтами», когда те находились на подходе на расстоянии до шести миллионов километров, астрономы смогли обработать изображения, чтобы показать скрытое полушарие Плутона.
«Мы выбрали лучшие фотографии черно-белых и цветных камер и объединили их в одну мозаику», – говорит главный исследователь «Новых горизонтов» Алан Стерн.
Окончательное разрешение оказалось в 100 раз лучше, чем у снимков, сделанных телескопом «Хаббл», который ранее использовался для наблюдений за Плутоном.
На изображениях можно рассмотреть крутые хребты на обоих полушариях, достигающие километровой высоты. Эти образования, известные как «лезвия», уникальны для Солнечной системы – их нет ни на одной другой планете или спутнике.
Астрономы обратили внимание на темные линии, пересекающие друг друга. Вероятно, это либо горные хребты, либо разломы, возникшие в результате катаклизма.
Также ученые описали кратер Симонелли диаметром 250 километров. В нем обнаружили бассейны азотного льда, углекислого газа и метана.
«Полученные данные оказались в 100 раз лучше, чем изображения Плутона, которые были у нас до полета, но они также в 20 раз хуже, чем снимки ближней стороны», – сказал Стерн, выразив надежду, что будущие миссии позволят лучше изучить дальнюю сторону карликовой планеты.