Потенциально опасные астероиды предложили связывать тросами с другими объектами

Наша планета находится в непосредственной близости от тысяч околоземных объектов (NEOs), некоторые из которых представляют из себя потенциально опасные астероиды (PHAs) и несут риск воздействия на Землю, которое может привести к разрушительным последствиям и гибели людей.

Одним из возможных способов предотвратить столкновение PHAs с Землей является бомбардировка астероида ядерными или термоядерными зарядами. Однако этот способ чреват тем, что наша планета окажется под дождем из радиоактивных осколков.

В новом более мягком методе, который разработал Флавиан Вендитти из Обсерватории Аресибо и Университета Центральной Флориды, предлагается изменить траекторию потенциально опасного астероида, связав его прочным тросом с другим небольшим небесным телом. По мысли Вендитти, центр тяжести такой системы сместится, а, следовательно, сместится и орбита PHAs.

Исследователи проверили свою идею с помощью компьютерной модели. Объектом для нее выступил околоземный астероид (101955) Бенну, который с вероятностью 1:4000 может столкнуться с Землей во второй половине XXII века. Расчеты показали, что тросовая система действительно способна изменить траекторию небесного тела без дополнительных затрат энергии.

Одним из вероятных недостатков такого метода является тот факт, что для него может потребоваться более длительное время выполнения, чем у многих методов с высоким ударным воздействием, которые быстро доставляют кинетическую энергию в PHAs, чтобы выбить его из орбиты. Так, по расчетам исследователей, для того, чтобы изменить орбиту Бенну, потребуются десятилетия.

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