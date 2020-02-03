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Космос

Привет от Рыб: новый фототрофей «Хаббла»

National Geographic Россия
03 февраля 2020
хаббл.jpg
NGC 7541 – спиральная галактика с перемычкой из газа и звезд
Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.
Наш любимый телескоп продолжает пополнять рубрику «Космическая красота».

Европейское космическое агентство (ESA) поделилось новым изображением, присланным телескопом «Хаббл». Главный герой картины — спиральная галактика NGC 7541, расположенная в созвездии Рыбы, что между Водолеем и Овном.

У этой галактики есть крутящиеся спиральные рукава и яркий центр, пересеченным перемычкой, которая состоит из газа и звезд. Астрономы ESA считают, что подобные перемычки есть у двух из трех спиральных галактик во Вселенной, включая наш Млечный Путь.

По полученным в ходе наблюдений данным, скорость звездообразования в NGC 7541 выше традиционной. Это может стать дополнительным доводом в пользу теории о том, что спиральные галактики выступают в качестве «звездных колыбелей», собирая и направляя внутрь материал и топливо, необходимые для создания и выращивания новорожденных звезд.

А еще у NGC 7541 есть соседка (которая, правда, не попала на сделанное «Хабблом» изображение) — галактика NGC 7537. Расстояние от этой пары до Земли составляет приблизительно 110 миллионов световых лет.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
галактику – «летающую тарелку»;
как сталкиваются галактики;
как умрет Солнце;
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космический шторм;
взрыв, который тянется 180 лет.