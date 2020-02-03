Привет от Рыб: новый фототрофей «Хаббла»

Европейское космическое агентство (ESA) поделилось новым изображением, присланным телескопом «Хаббл». Главный герой картины — спиральная галактика NGC 7541, расположенная в созвездии Рыбы, что между Водолеем и Овном.

У этой галактики есть крутящиеся спиральные рукава и яркий центр, пересеченным перемычкой, которая состоит из газа и звезд. Астрономы ESA считают, что подобные перемычки есть у двух из трех спиральных галактик во Вселенной, включая наш Млечный Путь.

По полученным в ходе наблюдений данным, скорость звездообразования в NGC 7541 выше традиционной. Это может стать дополнительным доводом в пользу теории о том, что спиральные галактики выступают в качестве «звездных колыбелей», собирая и направляя внутрь материал и топливо, необходимые для создания и выращивания новорожденных звезд.

А еще у NGC 7541 есть соседка (которая, правда, не попала на сделанное «Хабблом» изображение) — галактика NGC 7537. Расстояние от этой пары до Земли составляет приблизительно 110 миллионов световых лет.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

- галактику – «летающую тарелку»;

- как сталкиваются галактики;

- как умрет Солнце;

- галактику-одиночку;

- космический шторм;

- взрыв, который тянется 180 лет.