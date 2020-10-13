Проблема космического мусора усугубляется из-за взрывоопасных веществ на орбите Земли

До того, как люди впервые начали отправлять объекты на околоземную орбиту, пространство вокруг нашей планеты было чистым и свободным. Но запуск «Спутника-1» в октябре 1957 года все изменил. С тех пор космический мусор накапливается, и количество бесполезных, вышедших из строя спутников значительно превышает количество действующих объектов на нашей орбите.

Новый годовой отчет Европейского космического агентства (ЕКА) показал, что, хотя мы узнали об этой проблеме и в последние годы предприняли шаги для ее смягчения, эти действия в настоящее время не соразмерны огромным масштабам космического мусора.

Все космические державы ответственны за создание этой проблемы, и это очень важно: так как все больше и больше несуществующих объектов заселяют околоземное пространство, возрастает риск столкновения, которое по мере того, как объекты падают и разбиваются, влечёт за собой создание нового космического мусора.

Опасность подобного была явно заметна в прошлом году. Мы не только наблюдали, как почти столкнулись два больших неработающих спутника, но следили за тем, как Международной космической станции пришлось трижды предпринять экстренные маневры, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.

Но, согласно отчету ЕКА, столкновения даже близко не являются самой большой проблемой: за последние 10 лет на них приходилось всего 0,83% всех событий событий, связанных с осколками мусора.