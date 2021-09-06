Пробный запуск ракеты обернулся огненным взрывом над Тихим океаном: видео

Ракета длиной 26 метров должна была выводить на низкую околоземную орбиту до 1000 кг груза, и до 600 кг – на солнечно-синхронную. В конструкции используются композитные материалы, в том числе углеволокно, что снижает массу самого аппарата и позволяет увеличить долю полезной нагрузки. Еще одним новшеством является использование клиновоздушного ракетного двигателя, работающего по технологии вытеснения, при которой сжатый газ вытесняет из баков горючее и окислитель. Это позволяет обойтись без турбонасоса.

Ракета несла полезную нагрузку по заказу ряда университетов и других научных учреждений в рамках программы Dream (Dedicated Research and Education Accelerator Mission). Среди прочего Firefly Alpha доставила бы в космос шесть миниатюрных исследовательских спутников «Покеткуб».