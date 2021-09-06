Пробный запуск ракеты обернулся огненным взрывом над Тихим океаном: видео

Firefly Aerospace, частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Остине, 3 сентября произвела первый испытательный запуск своей ракеты Firefly Alpha. Старт был осуществлен с арендованной площадки в Калифорнии. Через две с половиной минуты произошел взрыв. Компания описывает событие как «аномалию, которая привела к потере транспортного средства».
Ракета длиной 26 метров должна была выводить на низкую околоземную орбиту до 1000 кг груза, и до 600 кг – на солнечно-синхронную. В конструкции используются композитные материалы, в том числе углеволокно, что снижает массу самого аппарата и позволяет увеличить долю полезной нагрузки. Еще одним новшеством является использование клиновоздушного ракетного двигателя, работающего по технологии вытеснения, при которой сжатый газ вытесняет из баков горючее и окислитель. Это позволяет обойтись без турбонасоса.
Ракета несла полезную нагрузку по заказу ряда университетов и других научных учреждений в рамках программы Dream (Dedicated Research and Education Accelerator Mission). Среди прочего Firefly Alpha доставила бы в космос шесть миниатюрных исследовательских спутников «Покеткуб».
Несмотря на провал миссии, Firefly Aerospace оценивает первое испытание как удовлетворительное.
Информация будет использована в следующих миссиях; причины взрыва будут тщательно изучены. Компания планирует разработать аппарат, который дважды в месяц сможет доставлять в космос коммерческие грузы.
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