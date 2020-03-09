Проект по поиску внеземных цивилизаций остановят после 21 года работы
SETI@home останавливает работу из-за низкой результативности и необходимости проанализировать данные, накопленные за годы функционирования.
SETI@home (Search for Extra-Terrestrial Intelligence at Home — поиск внеземного разума на дому) начал работу в 1999 году. Проект использовал свободные вычислительные ресурсы на компьютерах добровольцев для анализа радиосигналов, полученных исследовательским центром SETI при Калифорнийском университете в Беркли.
Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4— UC Berkeley SETI (@BerkeleySETI) March 3, 2020
На этой неделе руководители проекта объявили о прекращении рассылки новых данных для распределенной обработки пользователями. С 31 марта проект будет находиться в спящем режиме, поскольку ученые достигли точки убывающей отдачи, говорится на сайте SETI@home.
«По сути, мы проанализировали все данные, которые нам нужны на данный момент. Теперь ученые сосредоточатся на изучении полученных результатов и написании научной статьи о результатах», — отмечается в сообщении SETI@home.
Авторы проекта не исключили, что он возобновит свою работу в случае появления новых астрономических задач, требующих большого количества вычислений.
Хотя проект не достиг заявленной основной цели по поиску внеземного интеллекта, он доказал научному сообществу, что проекты по распределенным вычислениям с использованием компьютеров, подключенных к Интернету, могут стать успешным инструментом анализа и даже превзойти крупнейшие суперкомпьютеры.
В 2008 году SETI@home попал в Книгу рекордов Гиннеса с крупнейшим вычислением в истории. По состоянию на 23 июня 2103 года система имела 145 000 активных компьютеров (всего 1,4 миллиона в проекте) и могла производить более 668 триллионов вычислений в секунду.
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