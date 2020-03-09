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Космос

Проект по поиску внеземных цивилизаций остановят после 21 года работы

09 марта 2020
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Green Bank Telescope
Фото: Wikimedia Commons
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Green Bank Telescope
Фото: BerkeleySETI / flickr.com
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Green Bank Telescope
Фото: Wikimedia Commons
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The Arecibo Observatory
Фото: Wikimedia Commons
Инопланетян так и не нашли.

SETI@home останавливает работу из-за низкой результативности и необходимости проанализировать данные, накопленные за годы функционирования.

SETI@home (Search for Extra-Terrestrial Intelligence at Home — поиск внеземного разума на дому) начал работу в 1999 году. Проект использовал свободные вычислительные ресурсы на компьютерах добровольцев для анализа радиосигналов, полученных исследовательским центром SETI при Калифорнийском университете в Беркли.

На этой неделе руководители проекта объявили о прекращении рассылки новых данных для распределенной обработки пользователями. С 31 марта проект будет находиться в спящем режиме, поскольку ученые достигли точки убывающей отдачи, говорится на сайте SETI@home.

«По сути, мы проанализировали все данные, которые нам нужны на данный момент. Теперь ученые сосредоточатся на изучении полученных результатов и написании научной статьи о результатах», — отмечается в сообщении SETI@home.

Авторы проекта не исключили, что он возобновит свою работу в случае появления новых астрономических задач, требующих большого количества вычислений.

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Хотя проект не достиг заявленной основной цели по поиску внеземного интеллекта, он доказал научному сообществу, что проекты по распределенным вычислениям с использованием компьютеров, подключенных к Интернету, могут стать успешным инструментом анализа и даже превзойти крупнейшие суперкомпьютеры.

В 2008 году SETI@home попал в Книгу рекордов Гиннеса с крупнейшим вычислением в истории. По состоянию на 23 июня 2103 года система имела 145 000 активных компьютеров (всего 1,4 миллиона в проекте) и могла производить более 668 триллионов вычислений в секунду.

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