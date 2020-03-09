Проект по поиску внеземных цивилизаций остановят после 21 года работы

На этой неделе руководители проекта объявили о прекращении рассылки новых данных для распределенной обработки пользователями. С 31 марта проект будет находиться в спящем режиме, поскольку ученые достигли точки убывающей отдачи, говорится на сайте SETI@home.

«По сути, мы проанализировали все данные, которые нам нужны на данный момент. Теперь ученые сосредоточатся на изучении полученных результатов и написании научной статьи о результатах», — отмечается в сообщении SETI@home.

Авторы проекта не исключили, что он возобновит свою работу в случае появления новых астрономических задач, требующих большого количества вычислений.