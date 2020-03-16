«Пушистый комочек». Новая космическая красота в объективе «Хаббла»

Спиральная галактика NGC 4237 расположена в созвездии Волосы Вероники, что примерно в 60 миллионах световых лет от Земли. Она относится к флоккулентным (хлопьевидным – Nat-geo.ru) галактикам, поскольку ее спиральные рукава неоднородны, прерывисты и вообще не совсем отличимы один от другого. В результате со стороны NGC 4237 похожа на комок космического пуха, за что, по всей видимости, на сайте «Хаббла» ее и нарекли «ватной галактикой».

Впрочем, астрономам, изучающим NGC 4237, изначально был больше интересен ее балдж — яркий эллипсоидальный компонент, расположенный в центре галактики. Анализ балджей спиральных галактик позволяет больше узнать о том, как они формируются, и лучше изучить процесс образования сверхмассивных черных дыр, которые маячат в центре большинства из них. На данный момент существует предположение, что масса черной дыры в центре галактики зависит от массы ее балджа.

Тем не менее пока это именно предположение. Изучение данных, которые собирает «Хаббл», однажды, как надеются астрономы, позволит дать более точный ответ.

Спиральная галактика NGC 4237 была открыта в 1783 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

- галактику – «летающую тарелку»;

- как сталкиваются галактики;

- как умрет Солнце;

- галактику-одиночку;

- космический шторм;

- взрыв, который тянется 180 лет.