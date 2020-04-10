Путь к сердцу Юпитера лежит через странную экзопланету

Одна из версий состоит в том, что планета лишилась газа из-за близкого расположения к своей звезде, которая разорвала ее атмосферу. По другой версии, это произошло из-за столкновения с другой гигантской планетой.

Местоположение этой экзопланеты также необычно. Она делает полный оборот вокруг своей звезды каждые 18,4 часа. Орбита TOI-849b настолько близка к звезде, что температура на ее поверхности составляет около 1 500 °C. Обычно планеты размером с Нептун, расположенные так близко к своей звезде, либо разрываются на части, либо частично испаряются под мощным излучением светила.

«Эта планета действительно странная, по сравнению с планетами Солнечной системы, а также с 4 000 других планет, которые мы знаем. Поскольку она уникальна, она может оспорить наши идеи о том, как работает формирование планет, потому что она не следует эволюционному пути подавляющего большинства планет, которые нам известны», — говорит соавтор исследования Кэрол Хэсвелл.

Если TOI-849b сформировался как обычный газовый гигант до того, как какое-то событие разорвало его атмосферу, это могло бы помочь нам лучше понять планеты Солнечной системы.