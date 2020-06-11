Квантовое «пятое состояние материи» впервые было достигнуто в космосе

Команда ученых NASA обнародовала первые результаты экспериментов с конденсатами Бозе-Эйнштейна на Международной космической станции (МКС), где частицами можно манипулировать без ограничений гравитации.

Конденсат Бозе-Эйнштейна (КБЭ) — это агрегатное состояние вещества, основу которого составляют бозоны, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю (меньше миллионной доли Кельвина). В таком сильно охлажденном состоянии достаточно большое число атомов оказывается в своих минимально возможных квантовых состояниях и квантовые эффекты начинают проявляться на макроскопическом уровне.

Это состояние вещества было теоретически предсказано из законов квантовой механики Альбертом Эйнштейном на основе работ Шатьендраната Бозе в 1925 году. В 1995 году первый КБЭ был получен в Объединенном институте лабораторной астрофизики Эриком Корнеллом и Карлом Виманом. За эту работу им, совместно с Вольфгангом Кеттерле была присуждена Нобелевская премия по физике 2001 года.

КБЭ, однако, невероятно хрупки. Малейшего взаимодействия с внешним миром достаточно, чтобы прогреть их выше порога конденсации. Это делает чрезвычайно трудным их изучение на Земле, где удержанию КБЭ на месте для наблюдения мешает гравитация. Выходом было создание Лаборатории холодного атома, которая была успешно опробована на Земле и отправлена на МКС.