Пыль на экзопланетах может делать их более пригодными для жизни

На сегодняшний день открыты тысячи экзопланет, и астрономы пытаются выяснить, какие из них могут быть пригодны для внеземной жизни. Новое исследование предлагает выяснять это путем расчета на экзопланетах минеральной пыли.

Эта атмосферная пыль, состоящая из углеродно-силикатного материала, поднимаемого с поверхности планеты, обычно не учитывается при моделировании климата экзопланет, но исследователи говорят, что она может оказать существенное влияние на способность планеты поддерживать жизнь.

Большие объемы пыли могут потенциально влиять на температуру планеты в зависимости от их состава и атмосферы. В свою очередь, это повлияет на то, будет ли планета находиться в потенциально обитаемой зоне.

Исследователи смоделировали воздействие пыли на планетах, находящихся в приливном захвате (одна сторона у таких планет всегда обращена к звезде, а другая находится в вечной ночи), где пыль, вероятно, будет охлаждать дневную сторону и согревать ночную, что должно значительно расширить обитаемую зону.