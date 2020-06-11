Пыль на экзопланетах может делать их более пригодными для жизни

На сегодняшний день открыты тысячи экзопланет, и астрономы пытаются выяснить, какие из них могут быть пригодны для внеземной жизни. Новое исследование предлагает выяснять это путем расчета на экзопланетах минеральной пыли.
Эта атмосферная пыль, состоящая из углеродно-силикатного материала, поднимаемого с поверхности планеты, обычно не учитывается при моделировании климата экзопланет, но исследователи говорят, что она может оказать существенное влияние на способность планеты поддерживать жизнь.
Большие объемы пыли могут потенциально влиять на температуру планеты в зависимости от их состава и атмосферы. В свою очередь, это повлияет на то, будет ли планета находиться в потенциально обитаемой зоне.
Исследователи смоделировали воздействие пыли на планетах, находящихся в приливном захвате (одна сторона у таких планет всегда обращена к звезде, а другая находится в вечной ночи), где пыль, вероятно, будет охлаждать дневную сторону и согревать ночную, что должно значительно расширить обитаемую зону.
По его словам, эффект заключается в смягчении экстремальных температур, что делает планету более пригодной для жизни.
Исследователи также обнаружили, что на экзопланетах, расположенных ближе к звезде-хозяину, пыль может создавать своеобразную подушку, которая задерживает испарение влаги с поверхности.
И наоборот на «ночной» стороне планеты пыль может оказывать согревающее действие, поглощая и испуская инфракрасное излучение. В конечном итоге воздействие пыли зависит от ряда факторов, в том числе от баланса суши и океанов на планете и состава ее атмосферы.
По словам авторов нового исследования, в будущем моделировании экзопланет следует учитывать эти факторы, а также признавать, что пыль может скрывать некоторые ключевые биомаркеры, такие как водяной пар и кислород, которые обычно используются для оценки способности планеты поддерживать жизнь.
Исследователи отмечают, что изучение планет с такого большого расстояния — это невероятно сложная задача, но по мере того, как совершенствуются современные телескопы, а расчеты становятся все более точными, ученые могут лучше определить, где может присутствовать жизнь.
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