Пыль с астероида Рюгу подробно проанализировали

Прошло больше года с тех пор, как зонд «Хаябуса-2» доставил на землю образцы пыли с околоземного астероида Рюгу, и теперь мы наконец-то получили более подробное представление о том, из чего состоит этот космический объект.
В двух статьях, опубликованных одновременно, международные группы ученых показали, что в соответствии с анализами, проведенными зондом на астероиде, Рюгу очень темный, очень пористый и является одним из самых примитивных объектов Солнечной системы, к которым мы когда-либо имели доступ.
В первой статье, подготовленной астрономом Тору Яда из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), говорится, что альбедо Рюгу составляет всего 0,02. Это означает, что астероид отражает всего два процента попадающего на него солнечного излучения.
Исследователи определили, что астероид чрезвычайно пористый. Согласно их измерениям, пористость Рюгу составляет 46 процентов. Он более пористый, чем любой углеродистый метеорит, который нам когда-либо приходилось изучать, хотя мы видели и более пористые астероиды. Это согласуется с пористостью астероида, измеренной с помощью дистанционного тепловизора, и измерениями, проведенными на самом астероиде.
Во второй статье группа под руководством астронома Седрика Пилорже из Университета Париж-Сакле во Франции проанализировала состав пыли. Они обнаружили, что астероид, по всей видимости, состоит из чрезвычайно темного материала, в котором преобладают филлосиликаты или глиноподобные минералы, хотя явных признаков гидратации обнаружено не было. Они идентифицировали включения других минералов, таких как карбонаты, железо и летучие соединения.
Обе эти статьи согласны с тем, что по пористости и составу Рюгу больше всего похож на тип метеорита, классифицируемый как «хондриты CI». По сравнению с другими метеоритами, эти метеориты имеют состав, очень похожий на состав солнечной фотосферы, что позволяет предположить, что они являются наиболее примитивными из всех известных космических горных пород.
«Наши первоначальные лабораторные наблюдения за всем набором возвращенных образцов показывают, что „Хаябуса-2“ получил репрезентативный и необработанный (хотя и слегка фрагментированный) образец от Рюгу. Наши данные подтверждают и расширяют наблюдения, полученные с помощью дистанционного зондирования. Они позволяют предположить, что в Рюгу преобладают водные углеродистые хондритоподобные материалы, похожие на хондриты CI, но с более темной, более пористой и более хрупкой природой. Этот вывод должен быть дополнительно подтвержден более глубинными исследованиями в дальнейшем с использованием новейших аналитических методов с более высоким разрешением и точностью», — пишет команда Яды.
Ученые отмечают, что астероид оставался более или менее неизменным с момента образования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад, поэтому полученные образцы являются одним из наших лучших инструментов для понимания состава пыли, из которой слились внутренние объекты Солнечной системы.
«Образцы кажутся одними из самых первобытных материалов, доступных в наших лабораториях. Они представляют собой уникальную драгоценную коллекцию, которая может способствовать пересмотру парадигм происхождения и эволюции Солнечной системы», — заключают ученые.