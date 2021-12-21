Пыль с астероида Рюгу подробно проанализировали

Прошло больше года с тех пор, как зонд «Хаябуса-2» доставил на землю образцы пыли с околоземного астероида Рюгу, и теперь мы наконец-то получили более подробное представление о том, из чего состоит этот космический объект.

В двух статьях, опубликованных одновременно, международные группы ученых показали, что в соответствии с анализами, проведенными зондом на астероиде, Рюгу очень темный, очень пористый и является одним из самых примитивных объектов Солнечной системы, к которым мы когда-либо имели доступ.

В первой статье, подготовленной астрономом Тору Яда из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), говорится, что альбедо Рюгу составляет всего 0,02. Это означает, что астероид отражает всего два процента попадающего на него солнечного излучения.

Исследователи определили, что астероид чрезвычайно пористый. Согласно их измерениям, пористость Рюгу составляет 46 процентов. Он более пористый, чем любой углеродистый метеорит, который нам когда-либо приходилось изучать, хотя мы видели и более пористые астероиды. Это согласуется с пористостью астероида, измеренной с помощью дистанционного тепловизора, и измерениями, проведенными на самом астероиде.