Радиотелескоп на обратной стороне Луны: исследование ранней истории космоса

Миссия «Чанъэ-4», четвертая часть китайской программы исследования Луны, добилась значительного прогресса с момента запуска в декабре 2018 года. В январе 2019 года впервые в истории была совершена мягкая посадка на обратную сторону Луны, где теперь работает зонд «Юйту-2». Связь лунохода с Землей обеспечивал спутник «Цюэцяо» («Сорочий мост»), который был выведен на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля — Луна.
На данный момент основные задачи по сопровождению миссии «Чанъэ-4» выполнены, поэтому ученые приступили к реализации другого проекта. На «Цюэцяо» началось развертывание антенн радиотелескопа NCLE (Netherlands-China Low-Frequency Explorer — нидерландско-китайский исследователь низких частот).
Радиообсерватория является результатом сотрудничества Нидерландского института радиоастрономии (ASTRON) и Китайского национального космического агентства (CNSA). NCLE состоит из трех 5-метровых монопольных антенн, чувствительных к радиочастотам в диапазоне 80 кГц — 80 МГц.
There's Now an Operational Radio Telescope on the Far Side of the Moon - Universe Today https://t.co/yLM9jWdB9l @universetoday @storybywill pic.twitter.com/qOW7ywXeNv— Fraser Cain (@fcain) November 30, 2019
NCLE будет регистрировать сигналы в радиолинии нейтрального водорода на диапазоне в 21 сантиметр, что соответствует ранним периодам космической истории. Этот этап начался спустя 380 тысяч лет после Большого взрыва и продлился около ста миллионов лет. Расположение NCLE в тени Луны считается идеальным для таких экспериментов, поскольку оно удалено от любых наземных радиопомех.
На данном этапе ученые столкнулись с трудностями при развертывании антенн: в текущем состоянии NCLE способен фиксировать сигналы лишь 13-миллиардной давности, образованные спустя 800 миллионов лет после Большого взрыва.
В будущем астрономы рассчитывают увидеть с помощью радиотелескопа рождение звезд и их скоплений, образующих первые галактики.