Радиотелескоп на обратной стороне Луны: исследование ранней истории космоса

Миссия «Чанъэ-4», четвертая часть китайской программы исследования Луны, добилась значительного прогресса с момента запуска в декабре 2018 года. В январе 2019 года впервые в истории была совершена мягкая посадка на обратную сторону Луны, где теперь работает зонд «Юйту-2». Связь лунохода с Землей обеспечивал спутник «Цюэцяо» («Сорочий мост»), который был выведен на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля — Луна.

На данный момент основные задачи по сопровождению миссии «Чанъэ-4» выполнены, поэтому ученые приступили к реализации другого проекта. На «Цюэцяо» началось развертывание антенн радиотелескопа NCLE (Netherlands-China Low-Frequency Explorer — нидерландско-китайский исследователь низких частот).

Радиообсерватория является результатом сотрудничества Нидерландского института радиоастрономии (ASTRON) и Китайского национального космического агентства (CNSA). NCLE состоит из трех 5-метровых монопольных антенн, чувствительных к радиочастотам в диапазоне 80 кГц — 80 МГц.