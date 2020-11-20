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Космос

Радиотелескоп в Аресибо решили не ремонтировать. Вместо этого обсерваторию снесут

National Geographic Россия
20 ноября 2020
Обсерватория в Аресибо
Фото: Trevor Huxham / flickr.com
57-летний радиотелескоп, который является одним из крупнейших в мире, не пережил 2020 год.

Национальный научный фонд (NSF) объявил, что всемирно известная обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико, радиотелескоп, который предоставлял научному сообществу бесценные данные более полувека, официально выводится из эксплуатации и сносится. 

Телескоп с диаметром зеркала рефлектора в 304 м недавно столкнулся с серьезными проблемами, решившими его судьбу. В августе 2020 года порвался вспомогательный трос, удерживавший массивную 900-тонную платформу, подвешенную над тарелкой, в результате чего тарелке был нанесен ущерб на миллионы долларов. Затем в ноябре вышел из строя главный трос, прикрепленный к той же мачте, что привело к дальнейшим повреждениям. 

«Все основные кабели, которым уже несколько десятков лет, пережили штормы, землетрясения и постоянную сильную влажность. Они, возможно, больше не смогут выдерживать нагрузку, которую были предназначены нести», — Эшли Заудедер, программный директор обсерватории.

По его словам, еще один отказ кабеля мог привести к полной катастрофе. Директор отдела астрономических наук NSF Ральф Гом рассказал, что инженеры предупредили о том, что в ближайшем будущем конструкция разрушилась бы сама по себе. 

«Это решение нелегко принять, но безопасность людей является нашим приоритетом», — добавил Шон Джонс, помощник директора управления математических и физических наук NSF.

Строительство обсерватории в Аресибо началось в 1960 году и завершилось три года спустя. Первоначальным назначением телескопа были исследования ионосферы Земли. Однако в последствии он получил и другие задачи, в частности обсерватория внесла значительный вклад в поиски внеземного разума и обнаружила загадочные радиосигналы, исходящие из далеких уголков Вселенной.

За 57 лет работы с помощью обсерватории были сделаны десятки важнейших научных открытий. Вот лишь некоторые из них: 

  • 7 апреля 1964 года Гордон Петтенгилл и Р. Дайс уточнили сидерический период вращения Меркурия с 88 дней до 59.
  • В 1974 году Рассел Халс и Джозеф Тейлор обнаружили первый двойной пульсар PSR B1913+16, (за это они были удостоены Нобелевской премии по физике в 1993 году).
  • В 1989 году обсерватория впервые в истории напрямую сфотографировала астероид.
  • В 1990 году Александр Вольщан обнаружил пульсар PSR 1257+12, у которого, при дальнейшем его изучении, были открыты первые планеты за пределами Солнечной системы.
  • В 2003 году группой американских ученых впервые был зафиксирован Эффект Ярковского.

Телескоп в Аресибо также стал знаковой достопримечательностью после того, как был показан во многих фильмах и телешоу, включая блокбастер о Джеймсе Бонде 1995 года «Золотой глаз».

В сентябре 2016 года был запущен аналогичный, большего размера (диаметром 500 м) телескоп FAST в Китае.

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