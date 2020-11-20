Радиотелескоп в Аресибо решили не ремонтировать. Вместо этого обсерваторию снесут

Национальный научный фонд (NSF) объявил, что всемирно известная обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико, радиотелескоп, который предоставлял научному сообществу бесценные данные более полувека, официально выводится из эксплуатации и сносится.
Телескоп с диаметром зеркала рефлектора в 304 м недавно столкнулся с серьезными проблемами, решившими его судьбу. В августе 2020 года порвался вспомогательный трос, удерживавший массивную 900-тонную платформу, подвешенную над тарелкой, в результате чего тарелке был нанесен ущерб на миллионы долларов. Затем в ноябре вышел из строя главный трос, прикрепленный к той же мачте, что привело к дальнейшим повреждениям.
Some sad astronomy news: The wonderful and enormous 305-meter Arecibo radio telescope has sustained so much damage from broken cables that it has to be decomissioned.https://t.co/2tWXr0yRGj— Phil Plait (@BadAstronomer) November 19, 2020
По его словам, еще один отказ кабеля мог привести к полной катастрофе. Директор отдела астрономических наук NSF Ральф Гом рассказал, что инженеры предупредили о том, что в ближайшем будущем конструкция разрушилась бы сама по себе.
«Это решение нелегко принять, но безопасность людей является нашим приоритетом», — добавил Шон Джонс, помощник директора управления математических и физических наук NSF.
Строительство обсерватории в Аресибо началось в 1960 году и завершилось три года спустя. Первоначальным назначением телескопа были исследования ионосферы Земли. Однако в последствии он получил и другие задачи, в частности обсерватория внесла значительный вклад в поиски внеземного разума и обнаружила загадочные радиосигналы, исходящие из далеких уголков Вселенной.
За 57 лет работы с помощью обсерватории были сделаны десятки важнейших научных открытий. Вот лишь некоторые из них:
- 7 апреля 1964 года Гордон Петтенгилл и Р. Дайс уточнили сидерический период вращения Меркурия с 88 дней до 59.
- В 1974 году Рассел Халс и Джозеф Тейлор обнаружили первый двойной пульсар PSR B1913+16, (за это они были удостоены Нобелевской премии по физике в 1993 году).
- В 1989 году обсерватория впервые в истории напрямую сфотографировала астероид.
- В 1990 году Александр Вольщан обнаружил пульсар PSR 1257+12, у которого, при дальнейшем его изучении, были открыты первые планеты за пределами Солнечной системы.
- В 2003 году группой американских ученых впервые был зафиксирован Эффект Ярковского.
Телескоп в Аресибо также стал знаковой достопримечательностью после того, как был показан во многих фильмах и телешоу, включая блокбастер о Джеймсе Бонде 1995 года «Золотой глаз».
В сентябре 2016 года был запущен аналогичный, большего размера (диаметром 500 м) телескоп FAST в Китае.