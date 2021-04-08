Раскрученные звёзды: найдены 3 самых быстровращающихся коричневых карлика

Новое исследование документирует самые быстро вращающиеся коричневые карлики за всю историю наблюдений. Эти объекты вращаются с такой скоростью, что если они начнут вращаться быстрее, то, скорее всего, разорвутся на части. Это открытие может означать, что у этих так называемых «несостоявшихся звезд» есть встроенное ограничение скорости вращения.

Три коричневых карлика вращаются в 10 раз быстрее, чем Юпитер — они совершают один оборот вокруг своей оси за один час. Это примерно на 30% быстрее, чем самые быстрые вращающиеся коричневые карлики, обнаруженные когда-либо до этого.

Коричневые карлики обычно называют несостоявшимися звездами, поскольку они больше планет, но не обладают достаточным давлением в ядрах, чтобы вызвать ядерный синтез.

Чтобы измерить скорость вращения этих объектов, группа астрономов из Западного университета в Онтарио использовала космический телескоп Spitzer («Спитцер»). Эти фотометрические данные были затем подтверждены последующими наблюдениями, собранными телескопом Gemini North на Маунакее на Гавайях и телескопом Magellan Baade Научного института Карнеги в Чили.