Раскрученные звёзды: найдены 3 самых быстровращающихся коричневых карлика
Новое исследование документирует самые быстро вращающиеся коричневые карлики за всю историю наблюдений. Эти объекты вращаются с такой скоростью, что если они начнут вращаться быстрее, то, скорее всего, разорвутся на части. Это открытие может означать, что у этих так называемых «несостоявшихся звезд» есть встроенное ограничение скорости вращения.
Три коричневых карлика вращаются в 10 раз быстрее, чем Юпитер — они совершают один оборот вокруг своей оси за один час. Это примерно на 30% быстрее, чем самые быстрые вращающиеся коричневые карлики, обнаруженные когда-либо до этого.
Коричневые карлики обычно называют несостоявшимися звездами, поскольку они больше планет, но не обладают достаточным давлением в ядрах, чтобы вызвать ядерный синтез.
Чтобы измерить скорость вращения этих объектов, группа астрономов из Западного университета в Онтарио использовала космический телескоп Spitzer («Спитцер»). Эти фотометрические данные были затем подтверждены последующими наблюдениями, собранными телескопом Gemini North на Маунакее на Гавайях и телескопом Magellan Baade Научного института Карнеги в Чили.
Затем Тэннок и ее коллеги использовали наземные телескопы для изучения рассеянного света, излучаемого этими объектами. Команда «наблюдала, как быстрое вращение влияет на сигнатуры молекул в атмосферах объектов», что привело к обнаружению сильного эффекта, который послужил подтверждением коротких периодов вращения, сказала Тэннок.
По словам Тэннок, эти цифры немного ошеломляют. Три коричневых карлика, обозначенных 2MASS J04070752 + 1546457, 2MASS J12195156 + 3128497 и 2MASSJ03480772−6022270, вращаются вдоль своих экваторов со скоростью 350 000 км/ч.
Исследователи, несмотря на все попытки, не смогли найти коричневых карликов, вращающихся быстрее, чем эти три. Это означает, что команда, вероятно, наткнулась на очевидный максимальный предел скорости вращения таких объектов. Как утверждает Сэнди Леггетт, из Gemini North, не участвовавшая в исследовании, при большей скорости эти слабые в отношении гравитации объекты просто разорвутся на части.
Авторы работы считают, что такая скорость может как-то быть связана с той локальной средой, в которой формировались коричневые карлики.
«Коричневые карлики образуются так же, как звезды, в результате коллапса гигантского молекулярного облака, и в зависимости от количества материала и его распределения, которое устанавливает начальную скорость вращения. Коричневые карлики также могут становиться быстрее с возрастом: по мере старения они остывают, а затем сжимаются, а для сохранения величины, называемой угловым моментом, это означает, что они также должны вращаться быстрее», — поясняет Тэннок.