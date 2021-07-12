Раскрыта загадка полярных сияний на Юпитере

Если бы в Солнечной системе проводились соревнования полярных сияний, то победителем оказалась бы не Земля, а Юпитер. Этого гиганта венчают самые мощные полярные сияния в Солнечной системе. Они постоянно вращаются над обоими полюсами планеты завораживающими завихрениями света.

При этом полярные сияния на Юпитере светятся на невидимых для нас длинах волн, поэтому они были обнаружены лишь 40 лет назад. С тех самых пор ученые задавались вопросом, почему и как эти полярные сияния вызывают периодические всплески рентгеновского излучения.

Группа ученых под руководством планетолога Чжунхуа Яо из Китайской академии наук сообщила, что решила загадку. Исследователи связали рентгеновские всплески с колебаниями в силовых линиях магнитного поля газового гиганта.

Эти колебания генерируют в плазме волны, распространяющиеся вдоль силовых линий магнитного поля, периодически заставляя тяжелые ионы обрушиваться на атмосферу Юпитера, сталкиваясь с ней и высвобождая энергию в виде рентгеновских лучей.