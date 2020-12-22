«Расплавленное кольцо»: новый фототрофей «Хаббла»

Знакомьтесь: GAL-CLUS-022058s — галактика, расположенная в созвездии Печь, что более чем в 13 миллиардах световых лет от Земли.

Необычность полученного «Хабблом» изображения заключается в том, что, при всей изначальной традиционности формы галактики (она спиральная, как и у множества галактик этого типа), мы видим некое подобие кольца. Это так называемое «кольцо Эйнштейна» — эффект, предсказанный великим физиком в Общей теории относительности. Он возникает, когда изображение источника света искажается под воздействием другого объекта, обладающего значительно большей массой, а все три участника процесса (включая наблюдателя) находятся на одной линии.

В случае с GAL-CLUS-022058s вторым объектом является крупное галактическое скопление, расположенное прямо перед ней. В результате галактического линзирования исходящее от GAL-CLUS-022058s свечение искажается, и галактика визуально превращается в «расплавленное кольцо», как его прозвали астрономы.

Как отмечается в совместном релизе NASA и ESA, подобные объекты — это отличные «лаборатории» для изучения очень далеких галактик, свечение которых без гравитационного линзирования было бы слишком тусклым.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;

— галактику, в которой «съели» звезду;

— галактику — «летающую тарелку»;

— как сталкиваются галактики;

— как умрет Солнце;

— космический шторм;

— взрыв, который тянется 180 лет.