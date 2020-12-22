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Космос

«Расплавленное кольцо»: новый фототрофей «Хаббла»

22 декабря 2020
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Галактика GAL-CLUS-022058s и крупное галактическое скопление перед ней формируют «кольцо Эйнштейна»
Фото: ESA/Hubble & NASA, S. Jha; Acknowledgment: L. Shatz
Супертелескоп-ветеран продолжает поставлять космическую красоту

Знакомьтесь: GAL-CLUS-022058s — галактика, расположенная в созвездии Печь, что более чем в 13 миллиардах световых лет от Земли. 

Необычность полученного «Хабблом» изображения заключается в том, что, при всей изначальной традиционности формы галактики (она спиральная, как и у множества галактик этого типа), мы видим некое подобие кольца. Это так называемое «кольцо Эйнштейна» — эффект, предсказанный великим физиком в Общей теории относительности. Он возникает, когда изображение источника света искажается под воздействием другого объекта, обладающего значительно большей массой, а все три участника процесса (включая наблюдателя) находятся на одной линии. 

В случае с GAL-CLUS-022058s вторым объектом является крупное галактическое скопление, расположенное прямо перед ней. В результате галактического линзирования исходящее от GAL-CLUS-022058s свечение искажается, и галактика визуально превращается в «расплавленное кольцо», как его прозвали астрономы.

Как отмечается в совместном релизе NASA и ESA, подобные объекты — это отличные «лаборатории» для изучения очень далеких галактик, свечение которых без гравитационного линзирования было бы слишком тусклым.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
— «пушистый комочек» — флоккулентную галактику из Волос Вероники;
— галактику, в которой «съели» звезду;
— галактику — «летающую тарелку»;
— как сталкиваются галактики;
— как умрет Солнце;
— космический шторм;
— взрыв, который тянется 180 лет.

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