Расшифрован загадочный сигнал, обнаруженный зондом «Кассини» на спутнике Сатурна

Хендрикс и ее коллеги наблюдали, как свет отражается от нескольких соединений в лабораторных экспериментах, и обнаружили два из них, которые, казалось, соответствовали тому, что «Кассини» наблюдал на Рее: гидразин и хлор. По словам Хендрикс, хотя и то, и другое может соответствовать наблюдениям зонда, трудно придумать способ производства хлора на поверхности Реи.

С другой стороны, гидразин может образовываться в реакциях между химическими веществами, которые, как мы знаем, существуют на ледяной луне. Он также мог появиться из плотной атмосферы Титана, соседнего к Рее спутника Сатурна.

«Кассини» использовал гидразин в качестве топлива для своих двигателей, но они не запускались вблизи Реи, поэтому исследователи уверены, что сигнал не исходил от космического корабля.

«Это возможное объяснение особенности на Рее, но нам еще предстоит поработать, чтобы выяснить, почему это происходит на других лунах. Это ключ к разгадке некоторых процессов, происходящих во всей системе Сатурна и, вероятно, где-то еще», — говорит Хендрикс.

Гидразин — бесцветная, чрезвычайно токсичная, сильно гигроскопичная жидкость с неприятным запахом. Молекула N2H4 состоит из двух групп NH2, повернутых друг относительно друга, что обусловливает полярность молекулы гидразина.

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