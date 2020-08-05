Разработана технология, позволяющая искать космический мусор даже днем
Специалисты Европейского космического агентства (ESА) разработали лазерный дальномер, который в любое время суток может находить частицы космического мусора на низкой околоземной орбите.
До настоящего времени лазерная локация космического мусора была возможна только в течение нескольких часов в сумерках, когда на станции спутниковой лазерной локации темно, а космический мусор освещается солнцем.
Разработка ученых основана на использовании телескопического детектора и специального фильтра, позволяющего увеличить контрастность объектов, когда они появляются на фоне неба в течение суток. Кроме того, был создан набор компьютерных алгоритмов, с помощью которых можно предсказать, когда определенные объекты могут быть видимыми.
Исследователи сообщают, что новая технология может увеличить время наблюдения за космическим мусором с Земли с шести до 22 часов. Они предлагают создать сеть из нескольких станций по всему миру, которая поможет точнее корректировать орбиты спутников, чтобы избежать столкновения с космическими обломками.
С начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тысяч тонн мусора: из 20 тысяч искусственных объектов, находящихся сейчас на орбите Земли, лишь 2,7 тысяч — это действующие спутники. Остальные — или отработавшие свой срок аппараты или их фрагменты.
Посмотрите на захватывающий снимок Земли и Луны, сделанный космическим аппаратом на пути к Марсу.