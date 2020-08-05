Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Космос

Разработана технология, позволяющая искать космический мусор даже днем

Михаил Сысоев
05 августа 2020
Debris-GEO1280.jpg
Компьютерная модель распределения космических объектов в околоземном пространстве. Согласно описанию NASA 95 % из них являются мусором
Фото: Wikimedia Commons
Космический мусор вокруг Земли
Фото: ESA
Это поможет защитить действующие спутники и станции на орбите Земли.

Специалисты Европейского космического агентства (ESА) разработали лазерный дальномер, который в любое время суток может находить частицы космического мусора на низкой околоземной орбите.

До настоящего времени лазерная локация космического мусора была возможна только в течение нескольких часов в сумерках, когда на станции спутниковой лазерной локации темно, а космический мусор освещается солнцем.

«Здесь мы представляем результаты лазерного измерения космического мусора в дневное время. Объекты космического мусора визуализируются на фоне голубого неба, а отклонения корректируются в режиме реального времени. Результаты являются отправной точкой для всех станций лазерной локации космического мусора, чтобы резко увеличить их производительность в ближайшем будущем», — пишут исследователи.

Разработка ученых основана на использовании телескопического детектора и специального фильтра, позволяющего увеличить контрастность объектов, когда они появляются на фоне неба в течение суток. Кроме того, был создан набор компьютерных алгоритмов, с помощью которых можно предсказать, когда определенные объекты могут быть видимыми. 

Исследователи сообщают, что новая технология может увеличить время наблюдения за космическим мусором с Земли с шести до 22 часов. Они предлагают создать сеть из нескольких станций по всему миру, которая поможет точнее корректировать орбиты спутников, чтобы избежать столкновения с космическими обломками. 

С начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тысяч тонн мусора: из 20 тысяч искусственных объектов, находящихся сейчас на орбите Земли, лишь 2,7 тысяч — это действующие спутники. Остальные — или отработавшие свой срок аппараты или их фрагменты.

Посмотрите на захватывающий снимок Земли и Луны, сделанный космическим аппаратом на пути к Марсу.

рекомендации
Дрезден

Отправь другу открытку из Германии!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Топор

Чем занимается эксперт по выживанию? Узнайте в нашем проекте с OneBlade!