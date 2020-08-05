Разработана технология, позволяющая искать космический мусор даже днем

Разработка ученых основана на использовании телескопического детектора и специального фильтра, позволяющего увеличить контрастность объектов, когда они появляются на фоне неба в течение суток. Кроме того, был создан набор компьютерных алгоритмов, с помощью которых можно предсказать, когда определенные объекты могут быть видимыми.

Исследователи сообщают, что новая технология может увеличить время наблюдения за космическим мусором с Земли с шести до 22 часов. Они предлагают создать сеть из нескольких станций по всему миру, которая поможет точнее корректировать орбиты спутников, чтобы избежать столкновения с космическими обломками.

С начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тысяч тонн мусора: из 20 тысяч искусственных объектов, находящихся сейчас на орбите Земли, лишь 2,7 тысяч — это действующие спутники. Остальные — или отработавшие свой срок аппараты или их фрагменты.

Посмотрите на захватывающий снимок Земли и Луны, сделанный космическим аппаратом на пути к Марсу.