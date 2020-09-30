Редчайшее видео метеороида, «отрикошетившего» от атмосферы Земли

22 сентября 2020 года небольшой астероид пролетел сквозь атмосферу Земли и «отскочил» обратно в космос. Метеороид был замечен камерой Глобальной метеорной сети (GMN) в небе над Северной Германией и Нидерландами. Он пролетел всего лишь в 91 км от поверхности — намного ниже орбитальных спутников — прежде чем снова отправиться в космос.

Деннис Вида, постдоктор по физике из Западного университета в Онтарио (Канада), который возглавляет GMN, сказал, что они проследили астероид до орбиты семейства Юпитера, но поиск потенциальных материнских тел не увенчался успехом.

Как объясняет Европейское космическое агентство (ЕКА), метеороид обычно представляет собой фрагмент кометы или астероида, который при входе в атмосферу становится метеором, вспыхивая ярким, струящимся по небу светом. Большинство из них распадаются, возможно, с частями, достигающими земли в виде метеоритов.

По оценкам ученых, метеороиды, выпадающие на поверхность Земли, встречаются всего несколько раз в год. Но каждый день в атмосферу Земли входят сотни тонн мелких межпланетных объектов.

Наиболее распространенный эффект, который эти маленькие объекты производят при взаимодействии с атмосферой Земли, — это метеоры, обычно называемые падающими звездами. Небольшой процент самых крупных камней достигает земли в виде метеоритов.