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Космос

Редчайшее видео метеороида, «отрикошетившего» от атмосферы Земли

Михаил Сысоев
30 сентября 2020
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«Метеор 1860 года» — первое в истории наблюдение коснувшегося метеора
Фото: Фредерик Эдвин Чёрч
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Великое шествие метеоров 1913 года
Фото: Густав Ган
Такие небесные тела называются «коснувшимися метеорами».

22 сентября 2020 года небольшой астероид пролетел сквозь атмосферу Земли и «отскочил» обратно в космос. Метеороид был замечен камерой Глобальной метеорной сети (GMN) в небе над Северной Германией и Нидерландами. Он пролетел всего лишь в 91 км от поверхности — намного ниже орбитальных спутников — прежде чем снова отправиться в космос.

Деннис Вида, постдоктор по физике из Западного университета в Онтарио (Канада), который возглавляет GMN, сказал, что они проследили астероид до орбиты семейства Юпитера, но поиск потенциальных материнских тел не увенчался успехом.

Как объясняет Европейское космическое агентство (ЕКА), метеороид обычно представляет собой фрагмент кометы или астероида, который при входе в атмосферу становится метеором, вспыхивая ярким, струящимся по небу светом. Большинство из них распадаются, возможно, с частями, достигающими земли в виде метеоритов.

По оценкам ученых, метеороиды, выпадающие на поверхность Земли, встречаются всего несколько раз в год. Но каждый день в атмосферу Земли входят сотни тонн мелких межпланетных объектов.

Наиболее распространенный эффект, который эти маленькие объекты производят при взаимодействии с атмосферой Земли, — это метеоры, обычно называемые падающими звездами. Небольшой процент самых крупных камней достигает земли в виде метеоритов.

Размеров коснувшегося метеора от 22 сентября нет, но, вероятно, он был довольно маленьким. И хотя на Земле были найдены десятки тысяч метеоритов, лишь около 40 можно проследить до материнского тела или источника появления астероида.

Чтобы камень «отскочил» от атмосферы Земли, он должен войти в атмосферу под довольно небольшим углом. И, будто брошенный камень, отскакивающий от водной глади, метеороид ненадолго входит в атмосферу, прежде чем снова выйти.

Глобальная метеорная сеть, слоган которой — «Нет незамеченных метеоров», работает над тем, чтобы покрыть земной шар метеорными камерами, чтобы предоставить общественности оповещения в реальном времени, а также создать картину метеорной среды вокруг Земли.

«Сеть — это, по сути, децентрализованный научный инструмент, с которым работают из астрономы-любители и гражданские ученые со всей планеты, каждый из которых имеет свои собственные системы камер, — сказал Вида, основатель инициативы. — Мы делаем все данные, такие как траектории и орбиты метеоритов, доступными для общественности и научного сообщества, с целью наблюдения редких вспышек метеорных потоков и увеличения числа наблюдаемых падений метеоритов, а также помощи в понимании механизмов попадания метеоритов на Землю».

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