Редчайшее видео метеороида, «отрикошетившего» от атмосферы Земли
22 сентября 2020 года небольшой астероид пролетел сквозь атмосферу Земли и «отскочил» обратно в космос. Метеороид был замечен камерой Глобальной метеорной сети (GMN) в небе над Северной Германией и Нидерландами. Он пролетел всего лишь в 91 км от поверхности — намного ниже орбитальных спутников — прежде чем снова отправиться в космос.
Деннис Вида, постдоктор по физике из Западного университета в Онтарио (Канада), который возглавляет GMN, сказал, что они проследили астероид до орбиты семейства Юпитера, но поиск потенциальных материнских тел не увенчался успехом.
Как объясняет Европейское космическое агентство (ЕКА), метеороид обычно представляет собой фрагмент кометы или астероида, который при входе в атмосферу становится метеором, вспыхивая ярким, струящимся по небу светом. Большинство из них распадаются, возможно, с частями, достигающими земли в виде метеоритов.
По оценкам ученых, метеороиды, выпадающие на поверхность Земли, встречаются всего несколько раз в год. Но каждый день в атмосферу Земли входят сотни тонн мелких межпланетных объектов.
Наиболее распространенный эффект, который эти маленькие объекты производят при взаимодействии с атмосферой Земли, — это метеоры, обычно называемые падающими звездами. Небольшой процент самых крупных камней достигает земли в виде метеоритов.
(2/2) It was on a Jupiter-family orbit (a = 2.56 AU, q = 0.29 AU, e = 0.88, i = 2.93, w = 239.67, O = 359.31). Parent body seach found no conclusive hits. pic.twitter.com/zk1pe8wvNr— Denis Vida (@meteordoc) September 22, 2020
Размеров коснувшегося метеора от 22 сентября нет, но, вероятно, он был довольно маленьким. И хотя на Земле были найдены десятки тысяч метеоритов, лишь около 40 можно проследить до материнского тела или источника появления астероида.
Чтобы камень «отскочил» от атмосферы Земли, он должен войти в атмосферу под довольно небольшим углом. И, будто брошенный камень, отскакивающий от водной глади, метеороид ненадолго входит в атмосферу, прежде чем снова выйти.
Глобальная метеорная сеть, слоган которой — «Нет незамеченных метеоров», работает над тем, чтобы покрыть земной шар метеорными камерами, чтобы предоставить общественности оповещения в реальном времени, а также создать картину метеорной среды вокруг Земли.
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