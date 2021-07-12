Ричард Брэнсон слетал в космос на собственной ракете. Как это было

Virgin Galactic планирует провести еще один испытательный полет, прежде чем начнет отправлять на борту своей ракеты космических туристов. На данный момент более 600 человек забронировали билеты по цене от 200 000 до 250 000 долларов. Ожидается, что компания скоро возобновит продажу билетов, но по более высокой цене.

Программа разработки Virgin Galactic претерпела ряд неудач, в том числе катастрофу во время испытательного полета в 2014 году, в результате которой один пилот погиб, а второй получил серьезные травмы. С тех пор компания рассталась со своим партнером-производителем и заявила, что работает над улучшением SpaceShipTwo с помощью дополнительных автоматизированных средств защиты.

20 июля компания Blue Origin, которая является конкурентом Virgin Galactic в области космического туризма, отправит в суборбитальный полет свою ракету New Shepard. На ее борту будут находиться основатель компании Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк и турист, имя которого пока не названо.