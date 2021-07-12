Ричард Брэнсон слетал в космос на собственной ракете. Как это было

11 июля миллиардер Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, отправился в суборбитальный полет на борту собственного корабля VSS Unity.
Брэнсон вместе с сотрудниками Virgin Galactic Бет Мозес, Колином Беннеттом и Сиришей Бандла, а также пилотами Дэйвом Маккеем и Майклом Масуччи поднялся на борт SpaceShipTwo — крылатого самолета с одним ракетным двигателем, на разработку которого компания потратила почти два десятилетия.
Прикрепленный к массивному базовому кораблю с двумя фюзеляжами, получившему название WhiteKnightTwo, аппарат поднялся в небо на высоту около 15 км, после чего оторвался на него, снизился на мгновение и начал новый набор высоты после включения двигателей.
На высоте около 80 км Брэнсон и его коллеги на несколько минут оказались в невесомости и получили возможность насладиться панорамным видом на Землю и космос. Затем SpaceShipTwo вернулся в плотную атмосферу нашей планеты и спланировал обратно на посадочную полосу.
I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021
Virgin Galactic планирует провести еще один испытательный полет, прежде чем начнет отправлять на борту своей ракеты космических туристов. На данный момент более 600 человек забронировали билеты по цене от 200 000 до 250 000 долларов. Ожидается, что компания скоро возобновит продажу билетов, но по более высокой цене.
Программа разработки Virgin Galactic претерпела ряд неудач, в том числе катастрофу во время испытательного полета в 2014 году, в результате которой один пилот погиб, а второй получил серьезные травмы. С тех пор компания рассталась со своим партнером-производителем и заявила, что работает над улучшением SpaceShipTwo с помощью дополнительных автоматизированных средств защиты.
20 июля компания Blue Origin, которая является конкурентом Virgin Galactic в области космического туризма, отправит в суборбитальный полет свою ракету New Shepard. На ее борту будут находиться основатель компании Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк и турист, имя которого пока не названо.