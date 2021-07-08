Рогозин: объект «UNKNOWN» опасности для МКС не представляет

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о приближении к МКС «неустановленного объекта». По его словам, эти данные получены от коллег из NASA, однако российская сторона угрозы для станции не видит.
Специалисты прогнозируют, что сближение произойдет 8 июля примерно в 16:16 по московскому времени. Согласно первоначальным расчетам, объект должен был пройти на расстоянии 1,5 километра от МКС, и если бы эта информация подтвердилась, орбиту станции пришлось бы скорректировать.
Утром 8 июля стало ясно, что этого делать не потребуется: минимальное расстояние составит 4,5 км, и в этом случае объект опасности не представляет.
По уточнённым данным, некаталогизированный объект «космического мусора», который должен был сблизиться с Международной космической станцией 8 июля в 16:16 мск, опасности не представляет.— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 8, 2021
Вероятность столкновения с #МКС нулевая, проведение маневра коррекции не требуется. pic.twitter.com/BT0sb3OmDc
В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
В космосе скапливается все больше мусора, который остается там по авершении ракетами-носителями их миссии. МКС как минимум трижды уже приходилось корректировать орбиту.