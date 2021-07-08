Рогозин: объект «UNKNOWN» опасности для МКС не представляет

Специалисты прогнозируют, что сближение произойдет 8 июля примерно в 16:16 по московскому времени. Согласно первоначальным расчетам, объект должен был пройти на расстоянии 1,5 километра от МКС, и если бы эта информация подтвердилась, орбиту станции пришлось бы скорректировать.

Утром 8 июля стало ясно, что этого делать не потребуется: минимальное расстояние составит 4,5 км, и в этом случае объект опасности не представляет.