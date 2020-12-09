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Космос

«Роскосмос» и ESA завершили установку нового марсохода на посадочную платформу

National Geographic Россия
09 декабря 2020
Розалинд Франклин
Фото: ESA
Достигнута важная веха в подготовке к совместной европейско-российской миссии на Марс.

Российские и европейские специалисты соединили марсоход «Розалинд Франклин» с платформой «Казачок», которая приземлит аппарат на поверхность Красной планеты. Проверку соответствия проводили инженеры на фабрике Thales Alenia Space в Каннах, Франция.

Также были проведены электрические испытания, включающие проверку передачи данных и питания между платформой и марсоходом. Посадочная платформа с установленным на ней марсоходом образуют посадочный модуль.

Впоследствии посадочный модуль будет интегрирован в состав десантного модуля для определения массово-инерционных характеристик изделия и его динамической балансировки. 

Стыковка двух летных изделий проводится не в последний раз. После завершения испытаний в Каннах марсоход вернется в чистовые комнаты компании Thales Alenia Space в Турине для проведения дальнейших функциональных испытаний перед отправкой на космодром Байконур.

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ESA Ровер «Розалинд Франклин» на поверхности Марса в представлении художника

Миссия ExoMars-2022 — второй этап крупнейшего совместного проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса. Ровер займется геологическими исследованиями и поиском следов возможного существования жизни на планете. 

Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в августе-сентябре 2022 года. Этот период выбран с учетом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года.

Больше о миссии можно почитать здесь.

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