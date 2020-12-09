«Роскосмос» и ESA завершили установку нового марсохода на посадочную платформу

Российские и европейские специалисты соединили марсоход «Розалинд Франклин» с платформой «Казачок», которая приземлит аппарат на поверхность Красной планеты. Проверку соответствия проводили инженеры на фабрике Thales Alenia Space в Каннах, Франция.
Также были проведены электрические испытания, включающие проверку передачи данных и питания между платформой и марсоходом. Посадочная платформа с установленным на ней марсоходом образуют посадочный модуль.
Stunning picture of #RosalindFranklin & #Kazachock standing closed to each other. The photo was taken recently inside @Thales_Alenia_S' clean rooms in #Cannes 🤩. An astonishing preview of #ExoMars2022 landing configuration. #ExoMars @ESA_ExoMars@ESA_TGO #RedPlanet #Mars pic.twitter.com/5hJTmnzqIs— Thales Alenia Space (@Thales_Alenia_S) December 8, 2020
Впоследствии посадочный модуль будет интегрирован в состав десантного модуля для определения массово-инерционных характеристик изделия и его динамической балансировки.
Стыковка двух летных изделий проводится не в последний раз. После завершения испытаний в Каннах марсоход вернется в чистовые комнаты компании Thales Alenia Space в Турине для проведения дальнейших функциональных испытаний перед отправкой на космодром Байконур.
Миссия ExoMars-2022 — второй этап крупнейшего совместного проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса. Ровер займется геологическими исследованиями и поиском следов возможного существования жизни на планете.
Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в августе-сентябре 2022 года. Этот период выбран с учетом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года.
Больше о миссии можно почитать здесь.