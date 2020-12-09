«Роскосмос» и ESA завершили установку нового марсохода на посадочную платформу

Российские и европейские специалисты соединили марсоход «Розалинд Франклин» с платформой «Казачок», которая приземлит аппарат на поверхность Красной планеты. Проверку соответствия проводили инженеры на фабрике Thales Alenia Space в Каннах, Франция.

Также были проведены электрические испытания, включающие проверку передачи данных и питания между платформой и марсоходом. Посадочная платформа с установленным на ней марсоходом образуют посадочный модуль.