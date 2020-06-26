«Роскосмос» и Space Adventures организуют выход космического туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в «Роскосмос») и американская компания Space Adventures подписали контракт, по которому они в 2023 году проведут частную экспедицию на МКС. В ней будет участвовать два туриста, один из которых выйдет в открытый космос вместе с профессиональным космонавтом.

Как сообщает РБК, кандидатов на выход в открытый космос подбирать пока не начали. Претендентов на такой полет предупредят, что при выборе опции с выходом в открытый космос подготовка к полету в Звездном городке будет продлена на несколько недель, чтобы научить туриста пользоваться скафандром «Орлан», покидать МКС и возвращаться на нее. Само пребывание на МКС в таком полете продлится 16 дней, что на 6 дней больше, чем в «обычном» полете.

Ранее «Роскосмос» договорился со Space Adventures об отправке двух туристов на МКС до конца 2021 года. С 2001 по 2009 год космические туристы отправлялись на российский сегмент МКС 8 раз, после чего российская корпорация приостановила эту практику.

Space Adventures также сотрудничает со SpaceX, которая с недавнего времени запускает космонавтов на космическом корабле Crew Dragon. Компании уже подписали контракт на первую туристическую миссию в 2021 году, но она пройдет без стыковки с МКС.

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