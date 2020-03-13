«Роскосмос» отложил запуск миссии на Марс. Одна из причин – коронавирус

Госкорпорация «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) приняли решение о переносе запуска второй миссии «ЭкзоМарс» по исследованию Красной планеты на 2022 год.
«Совместная проектная группа Роскосмоса и ЕКА с целью рассмотрения рисков и графика миссии провела оценку всех работ, необходимых для получения разрешения на запуск космического аппарата. С учётом рекомендаций генеральных инспекторов с европейской и российской стороны специалисты по проекту ExoMars пришли к выводу, что проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени», — говорится в совместном заявлении агентств.
Кроме того, главы агентств Дмитрий Рогозин и Ян Вёрнер в ходе совместной встречи согласились, что во время заключительного этапа подготовки миссии ExoMars ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы.
Рогозин также заявил о своей уверенности в том, что принятые меры будут оправданы и принесут исключительно положительные результаты при реализации миссии.
Основная задача миссии заключается в поиске следов прошлой или настоящей жизни на Марсе, а также в улучшении понимания различных периодов существования воды на планете. Марсоход «ЭкзоМарс», получивший название «Розалинд Франклин» (Rosalind Franklin), оснащен бурильным устройством, позволяющим проникать в подповерхностный слой Марса, а также миниатюрной лабораторией для поиска следов жизни.