«Роскосмос» отложил запуск миссии на Марс. Одна из причин – коронавирус

Госкорпорация «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) приняли решение о переносе запуска второй миссии «ЭкзоМарс» по исследованию Красной планеты на 2022 год.

«Совместная проектная группа Роскосмоса и ЕКА с целью рассмотрения рисков и графика миссии провела оценку всех работ, необходимых для получения разрешения на запуск космического аппарата. С учётом рекомендаций генеральных инспекторов с европейской и российской стороны специалисты по проекту ExoMars пришли к выводу, что проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени», — говорится в совместном заявлении агентств.

Кроме того, главы агентств Дмитрий Рогозин и Ян Вёрнер в ходе совместной встречи согласились, что во время заключительного этапа подготовки миссии ExoMars ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы.