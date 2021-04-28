«Роскосмос» планирует отправить животных на Луну

Комплекс должен доставить животных в точку Лагранжа в окрестностях Луны, а затем вернуть их на Землю. Работы планируется осуществить в срок до 15 ноября 2022 года, а к 15 ноября 2023 года уже должен быть определен проектный облик космического аппарата. О сроках запуска аппарата не сообщается.

Ранее в планах «Роскосмоса» фигурировали только биологические спутники «Возврат-МКА» и «Бион-М». Запуск «Возврата» планируется после 2025 года на высоту до 200 тысяч километров, а «Биона» — на 800 километров в 2023-м. Пассажирами «Возврата-МКА» должны стать 20 мышей, а на «Бионе» в космос полетят мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы.