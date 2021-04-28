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Космос

«Роскосмос» планирует отправить животных на Луну

National Geographic Россия
28 апреля 2021
Луна
Фото: NASA
Для этого создадут специальный космический аппарат.

«Роскосмос» заказал разработку космического аппарата нового поколения «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне.

Согласно тексту документа на сайте госзакупок, целью проекта является «анализ проблемных вопросов и перспектив использования космического комплекса нового поколения «Возврат-МКА-Л» с возвращаемым аппаратом для доставки животных и других биологических объектов в окрестность Луны (точка Лагранжа L1) и проведения медико-биологических исследований совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы в экспериментах с животными и другими биообъектами».

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Комплекс должен доставить животных в точку Лагранжа в окрестностях Луны, а затем вернуть их на Землю. Работы планируется осуществить в срок до 15 ноября 2022 года, а к 15 ноября 2023 года уже должен быть определен проектный облик космического аппарата. О сроках запуска аппарата не сообщается.

Ранее в планах «Роскосмоса» фигурировали только биологические спутники «Возврат-МКА» и «Бион-М». Запуск «Возврата» планируется после 2025 года на высоту до 200 тысяч километров, а «Биона» — на 800 километров в 2023-м. Пассажирами «Возврата-МКА» должны стать 20 мышей, а на «Бионе» в космос полетят мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы.

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