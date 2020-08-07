Роскосмос планирует взять пробы грунта Венеры

Дмитрий Рогозин заявил, что до конца 2020 года Роскосмос предоставит на утверждение правительства РФ Единую государственную программу космической деятельности России на период 2021–2030 гг.
В единую программу войдут ФЦП по развитию спутниковой системы ГЛОНАСС, подпрограмма развития ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса, программа создания многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера», разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, инвестпроекты по развитию новых промышленных комплексов и современных производств.
Кроме того, по словам директора госкорпорации, в планах Роскосмоса находится разработка самостоятельной миссии на Венеру.
Ближайшая миссия на Венеру планируется на 2027-2029 годы. Это должен быть совместный российско-американский проект «Венера-Д». Однако он пока не получил финансирования с российской стороны. Ученые просят на реализацию российской части проекта 17 миллиардов 370 миллионов рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта «Венера-Д» оценивается примерно в такую же сумму.
В то же время Рогозин не знает, будет ли организован возврат грунта с Венеры в рамках миссии «Венера-Д» или в рамках одной из следующих миссий. Он также заявил, что предпочел бы национальную миссию на Венеру совместной с США.
Взгляните на красочные пейзажи Марса от ESA и «Роскосмоса».