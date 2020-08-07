Роскосмос планирует взять пробы грунта Венеры

Ближайшая миссия на Венеру планируется на 2027-2029 годы. Это должен быть совместный российско-американский проект «Венера-Д». Однако он пока не получил финансирования с российской стороны. Ученые просят на реализацию российской части проекта 17 миллиардов 370 миллионов рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта «Венера-Д» оценивается примерно в такую же сумму.

В то же время Рогозин не знает, будет ли организован возврат грунта с Венеры в рамках миссии «Венера-Д» или в рамках одной из следующих миссий. Он также заявил, что предпочел бы национальную миссию на Венеру совместной с США.

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