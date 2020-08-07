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Космос

Роскосмос планирует взять пробы грунта Венеры

Михаил Сысоев
07 августа 2020
Венера
Фото: Wikimedia Commons
Специалисты представили гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину план прорыва в космической отрасли.

Дмитрий Рогозин заявил, что до конца 2020 года Роскосмос предоставит на утверждение правительства РФ Единую государственную программу космической деятельности России на период 2021–2030 гг. 

В единую программу войдут ФЦП по развитию спутниковой системы ГЛОНАСС, подпрограмма развития ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса, программа создания многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера», разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, инвестпроекты по развитию новых промышленных комплексов и современных производств.

Кроме того, по словам директора госкорпорации, в планах Роскосмоса находится разработка самостоятельной миссии на Венеру. 

«Я считаю, что было бы интересно не только посадить на Венеру аппарат, но и вернуть грунт на Землю. Это было бы действительно прорывом в фундаментальной науке о космосе. Как это сделать, мы знаем. Мне уже доложили решения инженерно-конструкторского плана на этот счет», — Дмитрий Рогозин.

Ближайшая миссия на Венеру планируется на 2027-2029 годы. Это должен быть совместный российско-американский проект «Венера-Д». Однако он пока не получил финансирования с российской стороны. Ученые просят на реализацию российской части проекта 17 миллиардов 370 миллионов рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта «Венера-Д» оценивается примерно в такую же сумму.

В то же время Рогозин не знает, будет ли организован возврат грунта с Венеры в рамках миссии «Венера-Д» или в рамках одной из следующих миссий. Он также заявил, что предпочел бы национальную миссию на Венеру совместной с США.

Взгляните на красочные пейзажи Марса от ESA и «Роскосмоса».

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