Роскосмос раскрыл «космические карты» на будущий год

В 2019 году Роскосмос провел 24 космических запуска: 13 с космодрома Байконур, восемь – с Плесецка, три – с Гвианского космического центра Куру.

Все запуски Роскосмоса в прошедшем году оказались успешными. Такое произошло впервые с 2009 года: с 2010-го по 2018-й включительно ежегодно от одного до трех запусков «Роскосмоса» были неудачными.

Последний и самый крупный неудачный запуск произошел 11 октября 2018 года. Авария стала первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ», стартовавшая с космодрома Байконур, не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» из-за отказа двигателей. На борту ракеты находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спускаемом аппарате.