Роскосмос рассекретил документы о советской лунной программе

Роскосмос разместил на своем сайте рассекреченные материалы о разработке и запуске тяжелой автоматической станции «Луна-17», которая осуществила мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли 50 лет назад, 17 ноября 1970 года.
В документах сообщается о проблемах, с которыми пришлось столкнуться во время миссии, а также обсуждается вопрос о целесообразности посадки аппарата на Луну в условиях высадки американцев на поверхность спутника.
В числе опубликованных документов оказались отчеты о работах с ракетой-носителем «Протон-К», который в отчетах называется изделием 8К82К. Проблемы с этой ракетой оказались одной из главных трудностей в советской лунной программе. С января по июнь 1969 года пять подряд запусков «Протона» заканчивались неудачей.
Кроме того, согласно документам, членам миссии пришлось столкнуться со множеством проблем, в том числе связанных с отставанием от графика выполнения необходимых работ по отдельным агрегатам.
В это же время США готовились к первой высадке человека на Луне. Советское правительство задалось вопросом целесообразности запуска отечественной автоматической станции в случае, если американцы побывают на Луне раньше.
«Если американцы садятся 17 июня и пересылают нам грунт, если они его возьмут, они пришлют нам его, какие ваши предложения тогда? Как будет с программой (полета станций Е-8-5), если будет неудачный пуск в июне?», — спрашивал на заседании коллегии Министерства общего машиностроения СССР министр Серегей Афанасьев.
Главный конструктор КБ имени Лавочкина Георгий Бабакин в ответ заявил, что считает необходимым все равно проводить запуск станции.
Запуск станции Е-8-5 к Луне ракетой-носителем «Протон-К» 14 июня 1969 года завершился аварией. Аппарат был разрушен из-за отказа разгонного блока. Через месяц еще одна советская станция «Луна-15» разбилась во время сближения со спутником Земли.
Довести миссию до конца удалось лишь к ноябрю 1970 года, когда «Протон-К» успешно вывел на орбиту очередную версию лунохода, который за неделю добрался до спутника Земли.
Первый луноход проработал до 30 сентября 1971 года, что на три месяца превысило запланированный срок. За 301 сутки 6 часов 37 минут аппарат преодолел по лунной поверхности расстояние 10 540 м, обследовав площадь в 80 тысяч квадратных метров, отработав 537 циклов определения физико-механических свойств поверхности и выполнив химический анализ лунного грунта в 25 точках. На Землю были переданы 211 лунных панорам и 25 тысяч снимков.
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