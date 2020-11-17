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Космос

Роскосмос рассекретил документы о советской лунной программе

National Geographic Россия
17 ноября 2020
Луна-17
Фото: Роскосмос
Советский союз проиграл лунную гонку США, но все же завершил миссию «Луна-17»

Роскосмос разместил на своем сайте рассекреченные материалы о разработке и запуске тяжелой автоматической станции «Луна-17», которая осуществила мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли 50 лет назад, 17 ноября 1970 года.

В документах сообщается о проблемах, с которыми пришлось столкнуться во время миссии, а также обсуждается вопрос о целесообразности посадки аппарата на Луну в условиях высадки американцев на поверхность спутника.

В числе опубликованных документов оказались отчеты о работах с ракетой-носителем «Протон-К», который в отчетах называется изделием 8К82К. Проблемы с этой ракетой оказались одной из главных трудностей в советской лунной программе. С января по июнь 1969 года пять подряд запусков «Протона» заканчивались неудачей.

Кроме того, согласно документам, членам миссии пришлось столкнуться со множеством проблем, в том числе связанных с отставанием от графика выполнения необходимых работ по отдельным агрегатам.

В это же время США готовились к первой высадке человека на Луне. Советское правительство задалось вопросом целесообразности запуска отечественной автоматической станции в случае, если американцы побывают на Луне раньше.

«Если американцы садятся 17 июня и пересылают нам грунт, если они его возьмут, они пришлют нам его, какие ваши предложения тогда? Как будет с программой (полета станций Е-8-5), если будет неудачный пуск в июне?», — спрашивал на заседании коллегии Министерства общего машиностроения СССР министр Серегей Афанасьев.

Главный конструктор КБ имени Лавочкина Георгий Бабакин в ответ заявил, что считает необходимым все равно проводить запуск станции.

«В печати говорилось, что Советский Союз идет по пути автоматических аппаратов. Не будет ничего особенного, если мы произведем автоматическую поставку [грунта] позже [США]», — Георгий Бабакин.

Запуск станции Е-8-5 к Луне ракетой-носителем «Протон-К» 14 июня 1969 года завершился аварией. Аппарат был разрушен из-за отказа разгонного блока. Через месяц еще одна советская станция «Луна-15» разбилась во время сближения со спутником Земли.

Довести миссию до конца удалось лишь к ноябрю 1970 года, когда «Протон-К» успешно вывел на орбиту очередную версию лунохода, который за неделю добрался до спутника Земли. 

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Устройство передвижной лаборатории «Луна-17»
Фото: Роскосмос
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Водитель лунохода Вячеслав Довгань управляет устройством с Земли с помощью радиосигналов
Фото: Роскосмос
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Панорама №33, снятая телефотометрами лунохода во время сеанса 10 второго лунного месяца
Фото: Роскосмос

Первый луноход проработал до 30 сентября 1971 года, что на три месяца превысило запланированный срок. За 301 сутки 6 часов 37 минут аппарат преодолел по лунной поверхности расстояние 10 540 м, обследовав площадь в 80 тысяч квадратных метров, отработав 537 циклов определения физико-механических свойств поверхности и выполнив химический анализ лунного грунта в 25 точках. На Землю были переданы 211 лунных панорам и 25 тысяч снимков.

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