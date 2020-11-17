Роскосмос рассекретил документы о советской лунной программе

Роскосмос разместил на своем сайте рассекреченные материалы о разработке и запуске тяжелой автоматической станции «Луна-17», которая осуществила мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли 50 лет назад, 17 ноября 1970 года.

В документах сообщается о проблемах, с которыми пришлось столкнуться во время миссии, а также обсуждается вопрос о целесообразности посадки аппарата на Луну в условиях высадки американцев на поверхность спутника.

В числе опубликованных документов оказались отчеты о работах с ракетой-носителем «Протон-К», который в отчетах называется изделием 8К82К. Проблемы с этой ракетой оказались одной из главных трудностей в советской лунной программе. С января по июнь 1969 года пять подряд запусков «Протона» заканчивались неудачей.