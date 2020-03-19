Рассекречены документы о первом выходе в открытый космос

Среди документов можно найти проект самого корабля, техническое задание на люк-лаз и механизм его закрытия и открытия и выписку из отчета экипажа о выполнении полета.

«Документы хранят в себе зримые следы творцов отечественной ракетно-космической техники. Например, в рассекреченных бумагах можно увидеть подписи и пометки, сделанные руками главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева, председателя Государственной комиссии Георгия Тюлина, а также представителей руководства страны», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Также в открытом доступе теперь находятся редкие аудиозаписи: интервью С.П. Королева перед полетом «Восхода-2», интервью Ю.А.Гагарина из пункта управления полетом косического корабля о посадке, фрагмент записи заседания Государственной комиссии по итогам полета и другие отголоски прошлых космических свершений.