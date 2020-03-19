Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Все, что известно о коронавирусе, распространяющемся по миру
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

Рассекречены документы о первом выходе в открытый космос

19 марта 2020
арзив.jpg
Член экипажа КК «Восход-2» космонавт Леонов А.А. в открытом космосе. Борт КК 18 марта 1965г., 12 апреля 1965г.
Фото: roscosmos.ru
_- (2).jpg
Фото: roscosmos.ru
«Роскосмос» предоставил доступ к документам к 55-летию знакового события в космической эпохе.

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы, касающиеся программы первого в мире выхода человека в открытый космос. Материалы размещены на сайте ведомства.

Всего опубликовано 23 документа, включая бортовой журнал космического корабля «Восход-2». Это основной документ, которым руководствовался экипаж Алексея Леонова и Павла Беляева. Он написан от руки, карандашом и авторучкой, и содержит записи, сделанные космонавтами в ходе полета.

_-.jpeg
roscosmos.ru Страница из бортового журнала корабля «Восход- 2».

Среди документов можно найти проект самого корабля, техническое задание на люк-лаз и механизм его закрытия и открытия и выписку из отчета экипажа о выполнении полета.

«Документы хранят в себе зримые следы творцов отечественной ракетно-космической техники. Например, в рассекреченных бумагах можно увидеть подписи и пометки, сделанные руками главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева, председателя Государственной комиссии Георгия Тюлина, а также представителей руководства страны», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Также в открытом доступе теперь находятся редкие аудиозаписи: интервью С.П. Королева перед полетом «Восхода-2», интервью Ю.А.Гагарина из пункта управления полетом косического корабля о посадке, фрагмент записи заседания Государственной комиссии по итогам полета и другие отголоски прошлых космических свершений. 

архив3.jpg
roscosmos.ru
архив2.jpg
roscosmos.ru
архив1.jpg
roscosmos.ru

Алексей Леонов совершил выход 55 лет назад — 18 марта 1965 года. Он пробыл в космосе больше 12 минут, удалившись от корабля на более чем пять метров. За это время он провел ряд исследований и наблюдений и благополучно вернулся на борт корабля.

Леонов скончался 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.