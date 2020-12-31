«Роскосмос» второй год подряд провел все запуски без аварий

Кроме того, в «Роскосмосе» рассказали о плановых работах в рамках российской лунной миссии.

Продолжаются опытно-конструкторские работы по проекту «Луна-Глоб», в рамках которого НПО Лавочкина создает космический аппарат «Луна-25», сообщается на сайте «Роскосмоса».

В июле-сентябре 2020 года в отраслевом испытательном центре Госкорпорации «Роскосмос» ФКП «НИЦ РКП» (г. Пересвет) проведены тепловакуумные испытания теплового макета «Луны-25». Аппарат подвергался воздействию космического вакуума, холодного космоса, отраженного от планет солнечного излучения, и самого солнечного излучения. Были воспроизведены тепловые нагрузки на этапах выведения, перелета, искусственного спутника Луны, посадки на Луну, а также работа на Луне с имитацией лунных суток.

Полученные данные позволят разработчикам в ближайшее время провести полный анализ правильности расчета тепловой математической модели космического аппарата «Луна-25». Испытания автоматической межпланетной станции «Луна-25» завершатся будущим летом, старт миссии намечен на осень 2021 года.