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Космос

«Роскосмос» второй год подряд провел все запуски без аварий

National Geographic Россия
31 декабря 2020
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Фото: Роскосмос
Госкорпорация подвела итоги 2020 года.

В 2020 году «Роскосмос» провел 17 запусков с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и из Гвианского космического центра. 

Пусковая кампания госкорпорации уже второй год подряд сопровождалась стопроцентной безаварийностью, что позволило повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков ракет космического назначения до 97%.

Последняя авария произошла 11 октября 2018 года. Она стала первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике.

Кроме того, в «Роскосмосе» рассказали о плановых работах в рамках российской лунной миссии. 

Продолжаются опытно-конструкторские работы по проекту «Луна-Глоб», в рамках которого НПО Лавочкина создает космический аппарат «Луна-25», сообщается на сайте «Роскосмоса». 

В июле-сентябре 2020 года в отраслевом испытательном центре Госкорпорации «Роскосмос» ФКП «НИЦ РКП» (г. Пересвет) проведены тепловакуумные испытания теплового макета «Луны-25». Аппарат подвергался воздействию космического вакуума, холодного космоса, отраженного от планет солнечного излучения, и самого солнечного излучения. Были воспроизведены тепловые нагрузки на этапах выведения, перелета, искусственного спутника Луны, посадки на Луну, а также работа на Луне с имитацией лунных суток. 

Полученные данные позволят разработчикам в ближайшее время провести полный анализ правильности расчета тепловой математической модели космического аппарата «Луна-25». Испытания автоматической межпланетной станции «Луна-25» завершатся будущим летом, старт миссии намечен на осень 2021 года.

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