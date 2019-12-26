Роскосмос закончил год со стопроцентной успешностью запусков. Такого не было 10 лет

За 2019 год при участии Роскосмоса было проведено 24 запуска с космодромов Байконур, Плесецк и Гвианского космического центра Куру. Все они завершились успешно.

Последним безаварийным годом для Роскосмоса был 2009-й, когда успешными стали 25 запусков.

В последующие девять лет неудачно заканчивались от одного до трех запусков ежегодно. В общей сложности с 2010 по 2018 было осуществлено 195 запусков, из которых 9 было признано неуспешными, 1 частично успешным, и 3 закончились авариями.

Последняя авария произошла 11 октября 2018 года. Она стала первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ», стартовавшая с космодрома Байконур, не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» из-за отказа двигателей. На борту ракеты находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спускаемом аппарате.

В октябре 2019 года Россия наградила астронавта Ника Хейга орденом мужества «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».