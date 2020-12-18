«Роскосмос» запустил 36 спутников OneWeb

18 декабря с космодрома Восточный был выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту. Как сообщают в «Роскосмосе», старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.

«После успешного отделения головной части разгонный блок „Фрегат“ продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту. В течение следующих 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться (группами по четыре спутника) от разгонного блока», — говорится в сообщении госкорпорации.