«Роскосмос» запустил 36 спутников OneWeb

18 декабря с космодрома Восточный был выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту. Как сообщают в «Роскосмосе», старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.
«После успешного отделения головной части разгонный блок „Фрегат“ продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту. В течение следующих 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться (группами по четыре спутника) от разгонного блока», — говорится в сообщении госкорпорации.
OneWeb — это проект большой группировки спутников, которые будут предоставлять доступ в интернет на почти всей поверхности Земли. Она будет состоять из почти 650 спутников на полярных орбитах высотой 1200 километров.
Запуск первых шести спутников произошел в начале 2019 года, а в начале 2020 года компания заявила о банкротстве и запуски прекратились. Летом OneWeb купили британское правительство и индийская компания Bharti Enterprises, занимающаяся в том числе развертыванием интернет-сетей. Они решили оставить проект в нынешнем виде и продолжить запуски.
В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата, планируется запуск сотен других.
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