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Космос

Российская орбитальная обсерватория передала снимок внегалактического неба

03 сентября 2019
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В кадре – десятки источников рентгеновского излучения.

На изображении участка внегалактического неба площадью порядка одного квадратного градуса видны десятки рентгеновских источников: в основном, активных ядер галактик и квазаров. Изображение показано в диапазоне энергий 0.5-2 кэВ, а длительность экспозиции составила около 2000 секунд. Данные получены одним из семи модулей немецкого телескопа eRosita.

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» была выведена на орбиту 13 июля 2019 года. Обсерватория включает два уникальных рентгеновских зеркальных телескопа: ART-XC и eROSITA, работающих по принципу рентгеновской оптики косого падения. Российский телескоп ART-XC уже несколько недель проводит наблюдения центра галактики Млечный Путь. 

В настоящее время аппарат находится на расстоянии 1 млн 614 тысяч км от Земли и продолжает перелет в точку Лагранжа L2 Системы «Земля – Солнце». Выход на рабочую орбиту вокруг точки L2 запланирован на 21 октября 2019 года. 

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