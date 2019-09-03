Российская орбитальная обсерватория передала снимок внегалактического неба

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» была выведена на орбиту 13 июля 2019 года. Обсерватория включает два уникальных рентгеновских зеркальных телескопа: ART-XC и eROSITA, работающих по принципу рентгеновской оптики косого падения. Российский телескоп ART-XC уже несколько недель проводит наблюдения центра галактики Млечный Путь.

В настоящее время аппарат находится на расстоянии 1 млн 614 тысяч км от Земли и продолжает перелет в точку Лагранжа L2 Системы «Земля – Солнце». Выход на рабочую орбиту вокруг точки L2 запланирован на 21 октября 2019 года.