Российский стартап планирует убирать космический мусор с помощью спутника-липучки, выпускающего пену

С начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тысяч тонн мусора: из 20 тысяч искусственных объектов, находящихся сейчас на орбите Земли, лишь 2,7 тысяч — это действующие спутники. Остальные — или отработавшие свой срок аппараты или их фрагменты.

Моделирование, проведенное европейскими специалистами из ESAʼs Space Debris Office, показывает, что обломки, образованные уже состоявшимися взрывами и столкновениями, в течение нескольких десятилетий распределятся на орбитах высотой около 800-400 километров. Это станет серьезной опасностью для работающих там спутников, особенно учитывая планы по развертыванию спутниковых группировок связи Starlink и его аналогов.

Российский стартап StartRocket предложил для решения проблемы с космическим мусором экономичный подход, сообщает «Медуза». StartRocket предлагает использовать в качестве космических мусорщиков простые неуправляемые спутники массой до 100 кг, получившие название Foam Debris Catcher. Главная часть такого аппарата — пеногенератор, сродни тому, из которого получают монтажную пену при строительстве. Такой прибор не требует разворачивания манипуляторов или специальных сетей, а способен сам создать липкую «сеть» из самозатвердевающей полимерной пены, уже попав на орбиту.