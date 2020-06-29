Российский стартап планирует убирать космический мусор с помощью спутника-липучки, выпускающего пену
С начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тысяч тонн мусора: из 20 тысяч искусственных объектов, находящихся сейчас на орбите Земли, лишь 2,7 тысяч — это действующие спутники. Остальные — или отработавшие свой срок аппараты или их фрагменты.
Моделирование, проведенное европейскими специалистами из ESAʼs Space Debris Office, показывает, что обломки, образованные уже состоявшимися взрывами и столкновениями, в течение нескольких десятилетий распределятся на орбитах высотой около 800-400 километров. Это станет серьезной опасностью для работающих там спутников, особенно учитывая планы по развертыванию спутниковых группировок связи Starlink и его аналогов.
Российский стартап StartRocket предложил для решения проблемы с космическим мусором экономичный подход, сообщает «Медуза». StartRocket предлагает использовать в качестве космических мусорщиков простые неуправляемые спутники массой до 100 кг, получившие название Foam Debris Catcher. Главная часть такого аппарата — пеногенератор, сродни тому, из которого получают монтажную пену при строительстве. Такой прибор не требует разворачивания манипуляторов или специальных сетей, а способен сам создать липкую «сеть» из самозатвердевающей полимерной пены, уже попав на орбиту.
Пролетая мимо объекта космического мусора по заранее рассчитанной траектории, аппарат-ловушка должен зацепить его своей липкой «сетью». Став единой связкой, спутник и его «улов» за счет дополнительного аэродинамического торможения в верхних слоях атмосферы со временем сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере.
Российские инженеры собираются радикально сократить срок подготовки и стоимость разработки спутника, отказавшись от двигателей и большого размера аппарата. Еще одна важная черта, работающая на сокращение общего бюджета проекта — запуск аппарата в качестве попутной нагрузки на ракетах-носителях разных типов.
Влад Ситников, основатель StartRocket, считает, что проект в отсутствии рынка на услуги по удалению космического мусора может существовать на частные пожертвования, — как, например, существует Greenpeace. А средства на запуск тестового аппарата формата кубсат 3U (Test Foam Sat, или TFS) можно собрать с помощью краудфандинга и частных пожертвований.
Использование пены не являются сугубо российским изобретением — такие планы есть и у Европейского космического агентства, они были опубликованы еще в 2011 году. Однако в отличие от российского стартапа в ЕКА планируют в будущем использовать дорогие управляемые космические аппараты.
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