Российско-американская миссия будет искать жизнь на Венере
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), заведующая лабораторией и соруководитель российско-американской группы по проекту «Венера-Д» Людмила Засова рассказала о готовящейся миссии на Венеру.
По словам Засовой, при удачном раскладе старт миссии на Венеру должен произойти в 2029 году. В миссии будет участвовать посадочный аппарат типа «Венера-Вега», оснащенный самой современной аппаратурой. «Будет также аэростатный зонд с переменной высотой плавания, и этот зонд будет менять высоту от 50-55 км до 65 км. Он будет зондировать облачный слой. Одна из задач — обнаружение жизни», — сообщила Засова, которую цитирует РБК.
Также, как рассказала Засова, к посадочному аппарату должны быть присоединены две малые посадочные станции американского производства, которые будут жить по 60 дней. Они сделаны с использованием высокотемпературной электроники, рассчитанной на 500 °С. «Такое будет впервые, и будем надеяться, что это все-таки мы осуществим», — сказала она.
По ее словам, стоимость миссии только для России обойдется примерно в 16-17 миллиардов рублей. «Надеюсь, что „Роскосмос“ примет именно эту миссию, чтобы отправить первой на Венеру. Концепция миссии разработана группой, в которую входят наиболее опытные специалисты двух стран — России и США. Именно эти страны имели в прошлом наивысшие достижения в изучении Венеры», — говорит Засова.
Об обнаружении газа фосфин в атмосфере Венеры стало известно из результатов исследования группы астрономов во главе с Джейн Гривз. В нем говорилось, что фосфин считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности.
«Это биомаркер на Земле, продукт жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов. Полоса достаточно сильная и попытка найти не биологический источник для Венеры не удалась. Получается, что на данный момент можно думать, что фосфин на Венере имеет биологическое происхождение. Если это так, то это первая находка жизни на другой планете. Это не исключает и менее оптимистичный сценарий, так что поиски альтернативных источников фосфина необходимо продолжать», — заключила Засова.