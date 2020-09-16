Российско-американская миссия будет искать жизнь на Венере

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), заведующая лабораторией и соруководитель российско-американской группы по проекту «Венера-Д» Людмила Засова рассказала о готовящейся миссии на Венеру.

По словам Засовой, при удачном раскладе старт миссии на Венеру должен произойти в 2029 году. В миссии будет участвовать посадочный аппарат типа «Венера-Вега», оснащенный самой современной аппаратурой. «Будет также аэростатный зонд с переменной высотой плавания, и этот зонд будет менять высоту от 50-55 км до 65 км. Он будет зондировать облачный слой. Одна из задач — обнаружение жизни», — сообщила Засова, которую цитирует РБК.

Также, как рассказала Засова, к посадочному аппарату должны быть присоединены две малые посадочные станции американского производства, которые будут жить по 60 дней. Они сделаны с использованием высокотемпературной электроники, рассчитанной на 500 °С. «Такое будет впервые, и будем надеяться, что это все-таки мы осуществим», — сказала она.