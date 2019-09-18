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Космос

Россия и Китай будут сотрудничать в освоении Луны и дальнего космоса

18 сентября 2019
Луна
В рамках взаимодействия будет создан единый центр данных.

Как пояснил директор Института космических исследований Анатолий Петрукович, в банке данных будет собрана вся информация, доступная о Луне из советских, российских китайских источников, а также из открытых источников других стран. Речь, например, о снимках Луны, составе ее грунта, параметрах орбиты.

По его словам, пока доступ к данным будут иметь только ученые двух стран, но в дальнейшем к сотрудничеству могут быть привлечены третьи страны.

Также «Роскосмосу» разрешено начать консультации с Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7».

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