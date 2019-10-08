Россия наградила американского астронавта орденом Мужества

Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, американский астронавт получил награду «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».

Астронавт Ник Хейг и космонавт Алексей Овчинин стартовали к МКС 11 октября 2018 года на корабле «Союз МС-10», запущенного с космодрома «Байконур». Однако на третьей минуте полета отключились двигатели второй ступени ракеты-носителя. В результате запустилась процедура по аварийному спасению капсулы с космонавтами. Космонавты получили перегрузки в 6g, но выжили и благополучно приземлились в 400 километрах от места старта.

В новый полет Овчинин и Хейг отправились в марте 2019 года и вернулись спустя шесть с половиной месяцев вместе с первым астронавтом из ОАЭ Хаззой аль-Мансури, который провёл на МКС чуть больше недели.