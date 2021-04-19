Россия планирует выйти из проекта МКС и создать собственную орбитальную станцию

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, данное решение было принято 12 апреля на совещании у президента страны Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», решение о судьбе станции пока не принято, оно будет основываться на анализе технического состояния станции.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции – 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», – отметили в госкорпорации.

Россия будет работать над своей национальной станцией. Глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования проекта после 2025 года.

До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. Там нашли трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.