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Космос

Россия планирует выйти из проекта МКС и создать собственную орбитальную станцию

National Geographic Россия
19 апреля 2021
МКС
Фото: «Роскосмос»
Выход из международного проекта должен состояться в 2024 году.

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, данное решение было принято 12 апреля на совещании у президента страны Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», решение о судьбе станции пока не принято, оно будет основываться на анализе технического состояния станции.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции – 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», – отметили в госкорпорации. 

Россия будет работать над своей национальной станцией. Глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования проекта после 2025 года.

До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. Там нашли трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.

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После 2025-го Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя других ее элементов. В этом случае затраты на содержание станции для России увеличатся до 10-15 миллиардов рублей в год. 

В начале апреля Соловьев не исключил, что срок работы МКС может быть продлен до 2030 года, а Россия продолжит эксплуатацию станции «с плавным завершением программы». 

В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять – основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го.

Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали: до 2020 и 2024 годов.

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